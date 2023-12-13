Тур Тейлор Свіфт Eras Tour побив рекорд та став найкасовішим в історії

Інформація зʼявилася на сайті рекордів Гіннеса.

Eras Tour американської зірки Тейлор Свіфт офіційно став найкасовішим музичним туром, першим за всю історію зібравши понад $1 млрд доходу. За даними Pollstar, тур, який розпочався в березні 2023 року і завершиться в грудні 2024 року, заробив на сьогодні $1,04 млрд. Загалом за весь тур Тейлор Свіфт відіграє 151 концерт.

Свіфт уже побила рекорд п’ятирічного прощального туру Елтона Джона, який завершився на початку цього року, принісши $939 млн за 328 концертів.

Шостий концертний тур Свіфт настільки популярний, що він заробив більше, ніж інші два найкасовіші тури цього року (Бейонсе та Брюса Спрінгстіна) разом узяті. Світовий тур Бейонсе Renaissance World Tour за 56 концертів заробив $579 млн у період з травня по жовтень.

Кожне шоу, яке Свіфт називає "подорожжю крізь усі її музичні епохи", триває понад 3,5 години та складається з 44 пісень, розділених на 10 актів. Eras Tour отримав надзвичайно позитивні відгуки від критиків, які похвалили концепцію та якість виробництва, а також виконання Свіфт.

Кожен концерт збирає приблизно 72 тис. відвідувачів, а середня вартість квитків становить близько $238. Отже, тур приносить понад $17 млн за концерт.

За даними Pollstar, на сьогодні було продано 4,3 млн квитків, і такими темпами тур може реально заробити понад $2 млрд, якщо відбудуться всі заплановані концерти.

Фільм-концерт Тейлор Свіфт побив рекорд касових зборів ще до виходу в прокат. На початку жовтня передпродажі квитків на фільм, присвячений туру The Eras Tour, принесли $100 млн, обігнавши попереднього лідера - фільм-концерт Джастіна Бібера.

17 листопада на концерті американської співачки Тейлор Свіфт у Ріо-де-Жанейро через екстремально високу температуру повітря померла 23-річна фанатка. Шанувальники та політики припускають, що смерть дівчини пов’язана з сильною спекою. Відвідувачі концерту скаржилися, що їм не дозволяли брати воду на стадіон, попри задуху.