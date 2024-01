Стрічка The Eras Tour Тейлор Свіфт стала найкасовішим фільмом-концертом в історії

Про це пише Variety.

Фільм про світовий тур американської співачки Тейлор Свіфт The Eras Tour став найкасовішою стрічкою-концертом за всю історію, витіснивши з п'єдесталу попереднього рекордсмена - фільм-концерт This Is It Майкла Джексона.

The Eras Tour вийшов у кінотеатрах США 13 жовтня, але рекорд Джексона співачці вдалося побити через тиждень після того, як її фільм-концерт вийшов у прокат у Китаї 31 грудня. Там він зібрав $8,7 млн. Загалом касові збори фільму Свіфт склали $261,6 млн. Попередній лідер This Is It Майкла Джексона, який вийшов у 2009 році, мав бокс-офіс $261,2 млн.

Найприбутковішим став перший вікенд. Тоді The Eras Tour заробив $92,8 млн у США та $30,7 млн за кордоном, що загалом склало $123,5 млн. За цим показником фільм Свіфт випередив фільм 2011 року "Джастін Бібер: Never Say Never", який заробив $73 млн за той самий проміжок часу.

На початку року Тейлор Свіфт стала рекордсменкою серед сольних виконавців. Її ім'я найбільшу кількість тижнів значилося на вершині чарту Billboard 200. Попереднім рекордсменом був Елвіс Преслі, тож вона випередила короля рок-н-ролу.

Фільм-концерт Тейлор Свіфт побив рекорд касових зборів ще до виходу в прокат. На початку жовтня передпродажі квитків на фільм, присвячений туру The Eras Tour, принесли $100 млн, обігнавши попереднього лідера - фільм-концерт Джастіна Бібера.

Сам світовий тур Тейлор Свіфт Eras Tour побив рекорд та став найкасовішим в історії. Його дохід перевищив $1 млрд. Тур, який розпочався в березні 2023 року й завершиться в грудні 2024 року, заробив на сьогодні $1,04 млрд. Загалом за весь тур Тейлор Свіфт матиме 151 концерт.

Їй належить і сумнівний рекорд. Тейлор Свіфт визнали знаменитістю, яка найбільше забруднювала атмосферу викидами CO₂ за рік.

На початку грудня журнал Time оголосив "Людину року 2023". Нею стала американська співачка Тейлор Свіфт. Вона перша виконавиця, пісні якої на платформі Spotify щомісяця прослуховує 100 млн слухачів.