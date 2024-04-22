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Понад 200 млн прослуховувань за першу добу: новий альбом Тейлор Свіфт встановив рекорд на Spotify

22 квітня, 2024 понедiлок
15:12
Культура

Платівка The Tortured Poets Department американської попзірки Тейлор Свіфт стала першим альбомом, який перевищив 200 млн прослуховувань за один день на Spotify

Про це пише Variety.

34-річна американська співачка та музична продюсерка Тейлор Свіфт 19 квітня зарелізила одинадцятий студійний альбом The Tortured Poets Department. Платівка першої ж доби увійшла в історію стримінгової платформи Spotify. The Tortured Poets Department став першим альбомом, кількість прослуховувань якого перевищила 200 млн за один день.

Оскільки рекордна кількість прослуховувань назбиралася менше ніж за 24 години після виходу платівки, остаточні цифри будуть ще більшими. Наразі всю трійку найпопулярніших альбомів на Spotify посіла Тейлор Свіфт: The Tortured Poets Department посідає першу сходинку, а попередні рекорди за кількістю прослуховувань належать її платівкам Midnights і 1989 (Taylor’s Version).

Крім того, The Tortured Poets Department приніс Свіфт ще один рекорд - співачка стала артисткою, яку найчастіше прослуховували за один день в історії Spotify. Раніше вона побила свій рекорд як виконавця з найбільшою кількістю прослуховувань за один день, коли в жовтні минулого року вийшов альбом "1989 (версія Тейлора)".

Ще до того, як відбулася премʼєра The Tortured Poets Department, Тейлор Свіфт побила ще один рекорд Spotify. Сторінка зі зворотним відліком часу до випуску альбому стала найпопулярнішою збережною сторінкою в історії Spotify.

The Tortured Poets Department, який вийшов 19 квітня, спершу задумувався як альбом із 16 треків, у записі якого взяли участь також Post Malone (трек Fortnight) і Florence and the Machine (трек Florida!!!). Свіфт не випускала жодного синглу напередодні альбому і майже нічого не розповідала про реліз. Але через дві години після того, як він з’явився на потокових сервісах, Свіфт виклала додаткові 15 пісень, щоб весь проєкт мав 31 трек.

"За останні 2 роки я написала стільки важких віршів і хотіла поділитися цим усім з вами, тож ось другий випуск "TTPD: Антологія". 15 додаткових пісень. І тепер ця історія більше не моя… Вона повністю ваша", - написала вона в Instagram. 

Американська співачка є надзвичайно популярною та за останні місяці встановила кілька рекордів. Так, нещодавно стрічка The Eras Tour про концертний тур Тейлор Свіфт стала найкасовішим фільмом-концертом в історії. Фільм зібрав у світовому прокаті $261,6 млн, таким чином посунувши попереднього рекордсмена Майкла Джексона.

На початку року Тейлор Свіфт стала рекордсменкою серед сольних виконавців. Її ім'я найбільшу кількість тижнів значилося на вершині чарту Billboard 200. Попереднім рекордсменом був Елвіс Преслі, тож вона випередила короля рок-н-ролу.

Фільм-концерт Тейлор Свіфт побив рекорд касових зборів ще до виходу в прокат. На початку жовтня передпродажі квитків на фільм, присвячений туру The Eras Tour, принесли $100 млн, обігнавши попереднього лідера - фільм-концерт Джастіна Бібера.

Сам світовий тур Тейлор Свіфт Eras Tour побив рекорд та став найкасовішим в історії. Його дохід перевищив $1 млрд. Тур, який розпочався в березні 2023 року й завершиться в грудні 2024 року, заробив на сьогодні $1,04 млрд. Загалом за весь тур Тейлор Свіфт матиме 151 концерт.

Їй належить і сумнівний рекорд. Тейлор Свіфт визнали знаменитістю, яка найбільше забруднювала атмосферу викидами CO₂ за рік.

На початку грудня журнал Time оголосив "Людину року 2023". Нею стала американська співачка Тейлор Свіфт. Вона перша виконавиця, пісні якої на платформі Spotify щомісяця прослуховує 100 млн слухачів.

Теги:
музика
Шоу-бізнес
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