Шановні колеги, друзі та всі небайдужі громадяни!

Я звертаюся до вас напередодні важливої події — судового засідання у справі незаконного переслідування Національної спілки архітекторів України (НСАУ) з боку Іллі Вітюка, керівника Департаменту кіберполіції СБУ. Засідання відбудеться наступного понеділка, 13 травня 2024 року.

Нагадаю, що пан Вітюк здійснював протиправний тиск на НСАУ, надсилаючи до Нацполіції листи з неправдивими даними про нібито припинення наших повноважень. Це призвело до незаконного приєднання мене та працівників Спілки до кримінального провадження та проведення необґрунтованих обшуків. Крім того, Вітюк публічно звинуватив НСАУ в причетності до "мільярдних махінацій", не надавши жодних доказів.

Ми впевнені, що справжньою причиною таких дій є намагання покарати НСАУ за нашу принципову позицію проти корупційного законопроєкту № 5655. Сили, які стояли за цим законопроєктом, не припинили своїх намагань провести ці ініціативи. Тому дуже ймовірно, що вони можуть чинити тиск на суддів, щоб ті ухвалили незаконні рішення. Саме тому так важливо уважно слідкувати за цією судовою справою та привертати до неї увагу громадськості.

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Судове засідання 13 травня — це важливий етап у нашій боротьбі за справедливість і верховенство права. Ми оскаржуємо незаконне закриття провадження проти Вітюка і сподіваємося на об'єктивне рішення суду.

Закликаю всіх слідкувати за перебігом цієї резонансної справи. Ми, як НСАУ, й надалі максимально відкрито інформуватимемо суспільство про всі етапи процесу. Адже лише спільними зусиллями та під пильним наглядом громадськості ми зможемо домогтися того, щоб закон був один для всіх, а корупціонери та зрадники понесли заслужене покарання.

Разом ми — сила! Слідкуйте за новинами, поширюйте інформацію про цю справу та підтримуйте нас у цій важливій боротьбі.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Олександр Чижевський, президент Національної спілки архітекторів України

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