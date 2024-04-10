Саме з його офіційних листів як керівника департаменту СБУ розпочався протиправний тиск на Національну спілку архітекторів України (НСАУ).

На початку листопада 2022 року пан Вітюк двічі надіслав до Головного слідчого управління Нацполіції листи (вих. №№ 1234 від 01.11.22 і 5678 від 10.11.22), в яких подав свідомо неправдиву інформацію про нібито припинення з 12.05.2022 законних повноважень НСАУ з професійної атестації архітекторів.

Ці офіційні листи за підписом І. Вітюка містять інформацію, яка не відповідає дійсності. Адже згідно зі ст. 17 ЗУ "Про архітектурну діяльність" такі повноваження НСАУ можуть бути припинені лише шляхом внесення Мінрегіоном до Єдиної е-системи у сфері будівництва відомостей про відповідне рішення, оформлене наказом міністерства. Тому сьогодні Спілка має всі законні повноваження.

Однак саме листи Вітюка з неправдивими даними стали підставою для незаконного приєднання мене як президента Спілки та працівників НСАУ до кримінального провадження №...123, порушеного проти посадовців ДІАМ (Державної інспекції архітектури та містобудування України, - ред.). А в листопаді 2022 року на цій підставі було проведено низку обшуків у приміщеннях НСАУ, помешканнях її співробітників, їхніх дачних будинках і особистих автомобілях.

Читайте також: Картельна змова забудовників. Як влада тисне на громадський сектор?

Крім того, на брифінгу 5 січня 2023 року Ілля Вітюк публічно звинуватив нас у причетності до "мільярдних махінацій" із "фіктивними документами та печатками". Жодних доказів цих закидів досудове розслідування не виявило, що підтвердило їхню безпідставність і наклепницький характер.

Справжньою причиною таких дій І. Вітюка є намагання певних лобістських кіл покарати НСАУ за принципову позицію проти корупційного законопроєкту № 5655.

Проте такі дії пана Вітюка мають свої статті в кримінальному законодавстві України. Тому за нашими зверненнями в березні 2023 року було порушено кримінальне провадження №...510 за ст. 372 КК України (притягнення свідомо невинного до кримінальної відповідальності) щодо протиправних дій пана Вітюка та осіб з органів слідства, прокуратури та СБУ.

Читайте також: "Рейдер з мандатом" у Верховній Раді

Це провадження без проведення слідчих дій 05.01.2024, попри дві ухвали суду щодо здійснення процесуальних дій, було закрито слідчим ДБР О. Нікітенком. Наразі й проти цього слідчого порушено кримінальне провадження №...4994 за ст. 382 КК (невиконання судового рішення).

Ми оскаржимо незаконне закриття провадження № 510 і наполягаємо на притягненні до відповідальності Іллі Вітюка та всіх причетних до неправомірного переслідування НСАУ.

Закон має бути один для всіх. Слід припинити практику тиску на тих, хто заважає реалізовувати корупційні схеми, і притягти до відповідальності всіх причетних до такого неправомірного впливу.. Ілля Вітюк — яскравий представник цієї групи осіб.

Ми й надалі максимально відкрито інформуватимемо суспільство про всі етапи й перебіг цієї резонансної справи.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Олександр Чижевський, президент Національної спілки архітекторів України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.