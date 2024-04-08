Одна з громадських організацій заявила про припинення фінансування проєкту "Підтримка формування ефективної регіональної політики в контексті євроінтеграції та воєнних викликів". Це Інститут Громадянського Суспільства.

"Дзеркало тижня" у контексті цієї заяви написало про тиск з боку мінвідновлення на міжнародних партнерів, які планували фінансувати цей проєкт. Відповідно чиновники та політики користуються своїм статусом, аби впливати на рішення наших міжнародних партнерів щодо тих чи інших проєктів і далеко не на користь суспільного блага.

Що ж зробила ця громадська організація, що на неї вирішили так тиснути? Вони по суті давали пропозиції, як оптимізувати витрати з місцевих бюджетів і зробити якіснішою нашу політику. А кому треба чесні правила гри, коли в країну заходять (чи можуть зайти) мільярди від платників податків інших країн?

Здається усім зрозуміло, що не можна у громад вимагати одночасно створювати й плани відновлення, і програми відновлення, не можна вимагати розробки одночасно стратегії розвитку та концепції інтегрованого. Це зрозуміло усім, але не міністерству.

Ця публічна заява на сайті громадської організації є не просто дуже цінною. Вона неоціненна. Тут треба сказати, що вже відомо далеко не про один факт тиску на громадський сектор з боку картелю через посадовців і політиків саме в такий спосіб. І не кожен подає голос. Буває гірше: бачиш не лише мовчання, а й співпрацю....

Картель завжди діє дуже жорстко і тим цінніші хребти, які в цих умовах не ламаються і здатні протистояти й в політичній системі, і в ЗМІ, і в громадському секторі.

І тим сумніше розуміти, що ми не знаємо імен експертів TAPAS, які підтримали скандальну містобудівну "реформу" 5655. Громадська ініціатива "Голка" направила запит і так і не отримала відповіді, хто ж були ці експерти, які аналізували законопроєкт. Це при тому, що TAPAS декларує "прозорість і підзвітність" як цінність.

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Наприкінці минулого тижня "Главком" писав про те, що Банкова готує кадрові зміни, й віцепрем'єр Олександр Кубраков, який очолює мінвідновлння, може піти геть. Нам також відомо, що цей політик вже давно в немилості на Банковій. Але є ті, хто тримають цю кандидатуру зубами.

Відбудова — це шалені гроші. І у своїй картельній змові забудовники будуть робити все: використовувати ЗМІ, намагатися маніпулювати через посадових осіб західними партнерами, тиснути на громадський сектор.

Ключове тут не мовчати. Добре, що є рішення Європарламенту і звіт Єврокомісії, які вказали на червоні лінії, коли протягували законопроєкт голови партії “Слуга народу” Олени Шуляк (5655).

Прекрасно, що Королівський інститут Chatham House (Британія) у своєму документі прямим текстом зазначив, що "внаслідок недосконалого регулювання можуть виникнути будівельні картелі"... І тут вони посилалися на аналітику нашої громадської ініціативи “Голка”.

Картель вже розвинувся і діє. В уже згаданого Іллі Вітюка майновий стан покращився після публічного заходу, який мав на меті приборкати спільноту архітекторів, що критикувала законопроєкт 5655. Про це написала заступниця голови в Архітектурній палаті Національної спілки архітекторів України Анна Кирій. І за те, що про майновий стан Вітюка розказали публічно — журналіст Слідства.Info отримав повістку. Що це, якщо не тиск?

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Також відомі факти цензури й тиску у контексті містобудівної реформи 5655, коли мова йшла про "Урядовий кур’єр", а днями матеріал "Голки" намагалися зняти з сайту Еспресо. Редакція Еспресо та громадська ініціатива зробили спільну заяву про це.

Наразі одна з ключових задач картелю: заблокувати роботу над Містобудівним кодексом, над яким працює робоча група у Комітеті з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, бо це — альтрернатива 5655. Цю робочу групу очолює народна депутатка Анна Бондар ("Слуга народу"). Блокування цієї роботи дуже шкідливе і його не можна допустити.

Довіра наших партнерів, які дають нам кошти платників податків своїх країн на відбудову, дуже важлива. Всі, хто підриває цю довіру і в очах партнерів, і в очах платників податків інших країн — шкодять нашій економіці й національній безпеці.

Спеціально для Еспресо

Про авторку. Ірина Федорів, журналістка та викладачка, лідерка громадської ініціативи "Голка"

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