До 20 штурмів на добу: у 95-й ОДШБр сказали, де на Донеччині ворог намагається прорвати оборону ЗСУ

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Оперативна ситуація залишається напруженою вже досить довгий час. Більше як місяць противник щодня штурмує, намагається прорвати нашу лінію оборони. В основному свої удари ворог концентрує в районі населених пунктів Терни та Невське. Росіяни штурми проводять переважно піхотними групами, іноді включається бронетехніка. За добу може бути від 5 до 20 штурмових дій загарбників. Останні декілька тижнів атакують невеликими піхотними групами", - зауважив командир взводу 95-ї ОДШБр.

За його словами, раніше ворожі атаки відбувалися з бронетехнікою, але було знищено вже дуже багато техніки росіян, стоять цілі кладовища, на дорогах навіть утворилися затори з бронетехніки противника.

"Зараз намагаються окупанти атакувати та прориватися винятково піхотою, можливо, це пов'язано, що у них дефіцит техніки й вони чекають поповнення. Щодня ворог завдає ударів КАБами й по Тернах, і по Лиману, і по інших населених пунктах", - прокоментував Станіслав Краснов.