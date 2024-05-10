До 20 штурмів на добу: у 95-й ОДШБр сказали, де на Донеччині ворог намагається прорвати оборону ЗСУ
Станіслав Краснов, командир взводу 95-ї ОДШБр, зауважив, що противник переважно атакує піхотними групами, удари концентрує в районі населених пунктів Терни та Невське на Лиманському напрямку
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Оперативна ситуація залишається напруженою вже досить довгий час. Більше як місяць противник щодня штурмує, намагається прорвати нашу лінію оборони. В основному свої удари ворог концентрує в районі населених пунктів Терни та Невське. Росіяни штурми проводять переважно піхотними групами, іноді включається бронетехніка. За добу може бути від 5 до 20 штурмових дій загарбників. Останні декілька тижнів атакують невеликими піхотними групами", - зауважив командир взводу 95-ї ОДШБр.
За його словами, раніше ворожі атаки відбувалися з бронетехнікою, але було знищено вже дуже багато техніки росіян, стоять цілі кладовища, на дорогах навіть утворилися затори з бронетехніки противника.
"Зараз намагаються окупанти атакувати та прориватися винятково піхотою, можливо, це пов'язано, що у них дефіцит техніки й вони чекають поповнення. Щодня ворог завдає ударів КАБами й по Тернах, і по Лиману, і по інших населених пунктах", - прокоментував Станіслав Краснов.
- 9 травня розвідка Британії зазначила, що російська окупаційна армія протягом останніх місяців значно збільшила кількість атак на деяких ділянках фронту. Попри це вони не досягли значних успіхів минулого місяця.
- 10 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби між двома арміями відбулося щонайменше 95 бойових зіткнень. Українські сили відбили атаки на 7 напрямках та знищили 980 окупантів.
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