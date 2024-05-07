"Якщо Київ не проситиме про припинення вогню, може розпочатися війна між Європою та РФ": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 7 травня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які з'явилися у світі 7 травня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 7 травня у світі з'явилося дві антиукраїнські маніпуляції.
Маніпуляція: Ексрадник Міністра оборони США Дуглас Макгрегор написав у X: "З огляду на те, що українські війська зазнають поразки і розвалюються, було б розумно призупинити подальшу військову допомогу і закликати Київ попросити про припинення вогню. Якщо цього не зробити, це може призвести до європейської війни з Росією, до якої армія США не готова".
Спростування: Такими заявами експерт свідомо нагнітає розмови про поточну ситуацію в російсько-українській війні, намагаючись посіяти зневіру в Україні, заохотити партнерів припинити надання допомоги, змусити Київ зупинити протистояти Росії та фактично капітулювати.
Маніпуляція: Американський блогер Ноктіс Дрейвен на своїй сторінці у X написав: "Багато людей використовують термін "війна", коли говорять про Україну і Росію, зокрема і я. Чесно кажучи, це сила звички, але це не зовсім точно описує те, що відбувається в Україні. Те, що відбувається в Україні, дійсно є спеціальною військовою операцією. Ви, можливо, запитаєте себе, яка різниця, адже кількість жертв все одно величезна. Різниця полягає в тому, що російська "спеціальна" військова операція або "СВО" має конкретні цілі. Демілітаризувати, денацифікувати і примусити до нейтралітету".
Спростування: Те, що Росія називає свою криваву агресію проти України "СВО", не скасовує того факту, що вона є війною за своєю природою. Просуваючи кремлівську риторику про "СВО", американський блогер намагається применшити рівень російської агресії та важливість притягнення РФ до відповідальності за її воєнні злочини проти українців.
- Раніше у світі поширився фейк, що Москва нібито була змушена відмовити Заходу у військовому доступі до України, щоб вижити.
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