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Хочуть прорвати оборону: від початку доби росіяни найактивніші на Сіверському напрямку

19 травня, 2024 неділя
15:20
Війна з Росією ЗСУ
Зміст

Майже по всій лінії фронту тривають інтенсивні бойові дії, наразі найбільша активність росіян спостерігається на Сіверському та Покровському напрямках

Про це повідомляє Генштаб вдень 19 травня.

Протягом поточної доби кількість бойових зіткнень збільшилась до 78.

"На Харківському напрямку окупанти дещо активізувалися - тут на даний час відбулося сім бойових зіткнень. Ситуація динамічна, противник намагається потіснити підрозділи Сил  оборони поблизу Вовчанська, Стариці, Липців. Біля Лук’янців завдав авіаційного удару, застосувавши п’ять КАБів. Українські військові тримають оборону, ведуть вогонь у відповідь та контратакують на окремих ділянках", - інформують у Генеральному штабі ЗСУ.

  • На Куп’янському напрямку ворожа авіація завдавала ударів в районі Петропавлівки, інформація уточнюється. Станом на цей час українські воїни відбили чотири атаки, ще дві - тривають. Бої мали місце біля Синьківки, Іванівки, Берестового та Стельмахівки. Загарбники зазнають втрат, інформація про які уточнюється.
  • На Лиманському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Зарічного та в районі Серебрянського лісу.
  • З початку доби ворог значно активізувався на Сіверському напрямку. Намагається прорвати нашу оборону в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Роздолівки. Загалом тут вже відбулося 20 бойових зіткнень.
  • На Краматорському напрямку супротивник провів дев’ять атак, зокрема, неподалік Василівки, Калинівки, Кліщіївки та Іванівського.  Три бойових зіткнення ще тривають. Ворожа авіація працювала біля Нью-Йорка, Північного, Дачного та Дружби.
  • На Покровському напрямку противник не зменшує інтенсивності атак. Активно діє авіація російських окупантів – завдано ударів в районах Вовчого, Тимофіївки, Євгеніївки та Сокола. Застосовано п’ять КАБів. Загалом на цьому напрямку відбулося вже 19 атак. Десять із них ще тривають.
  • На Курахівському напрямку зараз теж бої. З початку доби поблизу Георгіївки, Парасков’ївки та Новомихайлівки відбулось п’ять протистоянь. Три із них ще тривають.
  •  На Времівському напрямку загарбники чотири рази намагалися  безуспішно штурмувати наші позиції біля Старомайорського. Завдали авіаційного удару в районі Урожайного.
  • На Оріхівському напрямку противник наступальних дій не проводив. Натомість використав авіацію для ударів по Малих Щербаках та Андріївці. 
  • На Придніпровському напрямку ворог тричі атакував українських захисників поблизу Кринок, успіху не мав.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала. 

"Підрозділи Сил оборони мужньо тримають ворожий натиск по всій лінії фронту. Завдяки впевненим та злагодженим діям, українські воїни роблять все, щоб зірвати плани противника. Подекуди здійснюють заходи для покращення тактичного положення", - говорять у Генштабі.

  • 18 травня повідомлялось, що на більшості напрямків по усій лінії фронту зберігається динаміка боєзіткнень, на Харківському напрямку Сили оборони проводять заходи щодо стабілізації ситуації та перегрупування.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Луганщина
Краматорськ
ЗСУ
Донеччина
Запорізька область
Харківщина
втрати окупантів
Куп'янськ
Лиман
Покровськ
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