Сили оборони проводять заходи щодо стабілізації ситуації та перегрупування на окремих ділянках Харківському напрямку, - Генштаб

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 18 травня.

"Підрозділи російських окупантів не припиняють спроб покращити тактичне положення. Сили оборони України адекватно реагують на дії загарбників, вживають необхідних заходів для стабілізації обстановки. Працюють наша розвідка, артилерія, авіація та ударні безпілотні системи", - пишуть в ЗСУ.

Загалом, з-поміж 77 бойових зіткнень за цю добу 7 ще тривають. Українські воїни чотири рази здійснювали штурмові дії з метою вибити росіян із займаних позицій. Інформація уточнюється.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку протягом доби відбувалося 10 боєзіткнень. Російські терористи знову завдали повітряного удару по місту Харків, застосувавши дві керовані авіабомби. Проводили штурмові дії на напрямках Глибоке-Лук'янці, Лук'янці-Веселе, Бугруватка-Стариця. Втрати ворога: 73 осіб вбитими і пораненими. Знищено 16 одиниць техніки, із яких 2 танки. Решта інформації по втратах РФ уточнюється. Сили оборони проводять заходи щодо стабілізації ситуації та перегрупування на окремих ділянках.

напрямку протягом доби відбувалося 10 боєзіткнень. Російські терористи знову завдали повітряного удару по місту Харків, застосувавши дві керовані авіабомби. Проводили штурмові дії на напрямках Глибоке-Лук'янці, Лук'янці-Веселе, Бугруватка-Стариця. Втрати ворога: 73 осіб вбитими і пораненими. Знищено 16 одиниць техніки, із яких 2 танки. Решта інформації по втратах РФ уточнюється. Сили оборони проводять заходи щодо стабілізації ситуації та перегрупування на окремих ділянках. На Куп’янському напрямку кількість боїв за день зросла до 9, а на Лиманському – до 7. Сили оборони вживають усіх необхідних заходів для стримування ворога та зберігають контроль над ситуацією.

напрямку кількість боїв за день зросла до 9, а на – до 7. Сили оборони вживають усіх необхідних заходів для стримування ворога та зберігають контроль над ситуацією. На Краматорському напрямку окупанти проводять штурмові дії у напрямках населених пунктів Іванівське та Калинівка. Загальна кількість атак росіян на напрямку зросла до 14.

напрямку окупанти проводять штурмові дії у напрямках населених пунктів Іванівське та Калинівка. Загальна кількість атак росіян на напрямку зросла до 14. Покровський напрямок на мапі бойових дій залишається найгарячішим. З 23 бойових зіткнень з початку доби, на даний час 4 ще тривають. До переліку населених пунктів, куди ворог спрямовує свої атаки, додалося Нетайлове. Росіяни нанесли авіаудари із застосуванням КАБів у районі Олександрополя, Восходу, Євгенівки. Інформація уточнюється.

напрямок на мапі бойових дій залишається найгарячішим. З 23 бойових зіткнень з початку доби, на даний час 4 ще тривають. До переліку населених пунктів, куди ворог спрямовує свої атаки, додалося Нетайлове. Росіяни нанесли авіаудари із застосуванням КАБів у районі Олександрополя, Восходу, Євгенівки. Інформація уточнюється. На Курахівському напрямку агресор 10 разів робив спроби подолати нашу оборону. Триває бій поблизу Красногорівки.

напрямку агресор 10 разів робив спроби подолати нашу оборону. Триває бій поблизу Красногорівки. На Придніпровському напрямку число зупинених російських штурмів українськими захисниками на плацдармах на лівобережжі Дніпра в Херсонській області за сьогодні зросло до 4.

Удари по росіянах

Українська авіація уразила 18 районів зосередження особового складу ворога та 2 зенітно-ракетні комплекси РФ.

"Наші ракетники й артилеристи завдали ударів по ще трьох районах зосередження противника та одній радіолокаційній станції", - додали в ЗСУ.