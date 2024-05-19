ВМС знищили російський морський тральщик "Ковровець"

Про це інформує командування ВМС.

"Сьогодні вночі Силами оборони України знищено морський тральщик Чорноморського флоту РФ проєкту 266-М "Ковровец". Військово-Морські сили разом з побратимами продовжують наближати нас до перемоги", - йдеться у повідомленні.

Довідка. "Краковець" - російський морський тральщик, призначений для проведення за тралами кораблів та суден, розвідувального та контрольного тралення, прокладання фарватерів у мінних полях, участі у мінних постановках у дальній зоні від своїх баз. Базується у Чорноморському флоті РФ. Увійшов до його складу у 1974 році.