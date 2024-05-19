ВМС знищили російський морський тральщик "Ковровець"
Військово-Морські сили України у неділю, 19 травня, повідомили про знищення російського морського тральщика "Ковровець"
Про це інформує командування ВМС.
"Сьогодні вночі Силами оборони України знищено морський тральщик Чорноморського флоту РФ проєкту 266-М "Ковровец". Військово-Морські сили разом з побратимами продовжують наближати нас до перемоги", - йдеться у повідомленні.
Довідка. "Краковець" - російський морський тральщик, призначений для проведення за тралами кораблів та суден, розвідувального та контрольного тралення, прокладання фарватерів у мінних полях, участі у мінних постановках у дальній зоні від своїх баз. Базується у Чорноморському флоті РФ. Увійшов до його складу у 1974 році.
- Напередодні воїни 110-ї окремої механізованої бригади збили російський Су-25 над Донецькою областю.
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