Українські воїни збили російський Су-25 над Донеччиною

Про це повідомляє офіційний Facebook 110-ї окремої механізованої бригади ім. генерал-хорунжого Марка Безручка.

"Зенітники 110-ки продовжують виписувати полумʼяні штрафи московитським літунам за незаконний перетин кордону.

Знову прибили Су-25 ворога! Нині його рештки дотлівають в одній з донецьких посадок", - пишуть військові.

Це вже четвертий штурмовик, який, починаючи з 4 травня, знищили воїни 110-ї окремої механізованої бригади.

"Наше небо стане пеклом для окупантських пілотів! Наш номер бригади стане для них нічним кошмаром! Геноцид московитських "грачів" to be continued…", - пообіцяли в ЗСУ.