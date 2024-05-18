Українські воїни збили російський Су-25 над Донеччиною
У суботу, 18 травня, воїни 110-ї окремої механізованої бригади збили російський Су-25 над Донецькою областю
Про це повідомляє офіційний Facebook 110-ї окремої механізованої бригади ім. генерал-хорунжого Марка Безручка.
"Зенітники 110-ки продовжують виписувати полумʼяні штрафи московитським літунам за незаконний перетин кордону.
Знову прибили Су-25 ворога! Нині його рештки дотлівають в одній з донецьких посадок", - пишуть військові.
Це вже четвертий штурмовик, який, починаючи з 4 травня, знищили воїни 110-ї окремої механізованої бригади.
"Наше небо стане пеклом для окупантських пілотів! Наш номер бригади стане для них нічним кошмаром! Геноцид московитських "грачів" to be continued…", - пообіцяли в ЗСУ.
- 18 травня президент Володимир Зеленський відзначив, що російські війська розраховували на швидке просування під час нового наступу на Харківщині.
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