Росіяни, як і у 2022 році, розраховували на швидке просування, - Зеленський про Харківський напрямок
Президент Володимир Зеленський відзначив, що російські війська розраховували на швидке просування під час нового наступу на Харківщині
Про це йдеться у вечірньому зверненні Володимира Зеленського за 18 травня.
"Дякую всім нашим воїнам та підрозділам Сил оборони України, які й на цьому тижні довели, що російська держава платитиме за все, що вона робить проти наших людей, нашого суспільства. Я дякую кожному нашому воїну, які проявили достатню стійкість і змогли за цей тиждень додати більше впевненості, зокрема на Харківському напрямку. Окупант втрачає свою піхоту і техніку – відчутно втрачає, хоча, так само як і у 2022 році, розраховував на швидке просування по нашій землі", - заявив президент України.
Зеленський також нагадав про інші напрямки.
"Краматорський, Покровський, Курахівський, південні напрямки – всюди, де складно, наші сили дають гідну відсіч окупанту. Зокрема, особливо і окремо дякую хлопцям, які відбили російський штурм Часового Яру. Наші воїни знищили більш ніж 20 одиниць броньованої техніки окупанта", - йдеться у заяві Володимира Зеленського.
- 17 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що вперше за два роки війни бійцям на фронті вистачає артилерійських снарядів.
- За словами Зеленського, у російської армії недостатньо сил для того, щоб розпочати повномасштабний наступ на Київ.
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