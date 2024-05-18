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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни, як і у 2022 році, розраховували на швидке просування, - Зеленський про Харківський напрямок

18 травня, 2024 субота
19:26
Війна з Росією Володимир Зеленський
Зміст

Президент Володимир Зеленський відзначив, що російські війська розраховували на швидке просування під час нового наступу на Харківщині

Про це йдеться у вечірньому зверненні Володимира Зеленського за 18 травня.

"Дякую всім нашим воїнам та підрозділам Сил оборони України, які й на цьому тижні довели, що російська держава платитиме за все, що вона робить проти наших людей, нашого суспільства. Я дякую кожному нашому воїну, які проявили достатню стійкість і змогли за цей тиждень додати більше впевненості, зокрема на Харківському напрямку. Окупант втрачає свою піхоту і техніку – відчутно втрачає, хоча, так само як і у 2022 році, розраховував на швидке просування по нашій землі", - заявив президент України.

Зеленський також нагадав про інші напрямки.

"Краматорський, Покровський, Курахівський, південні напрямки – всюди, де складно, наші сили дають гідну відсіч окупанту. Зокрема, особливо і окремо дякую хлопцям, які відбили російський штурм Часового Яру. Наші воїни знищили більш ніж 20 одиниць броньованої техніки окупанта", - йдеться у заяві Володимира Зеленського.

  • 17 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що вперше за два роки війни бійцям на фронті вистачає артилерійських снарядів.
  • За словами Зеленського, у російської армії недостатньо сил для того, щоб розпочати повномасштабний наступ на Київ.
Теги:
Відео
Україна
Росія
Володимир Зеленський
російська армія
Краматорськ
ЗСУ
Харківщина
Військові новини
Покровськ
Вовчанськ
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