У РФ недостатньо сил для повномасштабного наступу на Київ, - Зеленський

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю AFP.

"Росії недостатньо сил для повномасштабного наступу на столицю, такого, як було на початку вторгнення", - заявив президент.

Проте він наголосив, що Україна та західні союзники не повинні демонструвати слабкість і закликав розгорнути дві батареї Patriot, щоб захистити небо над Харківською областю та показати стійкість України.

"Вони як звір... Якщо вони відчують десь слабкість у цьому напрямку, вони будуть тиснути", - додав президент.

Водночас Зеленський додав, що Україна має "близько 25 відсотків того, що нам потрібно" для захисту країни.

"Вони можуть вести вогонь зі своєї території по нашій будь-якою зброєю. Це найбільша перевага, яку має Росія. Ми нічого не можемо зробити з їхніми системами, які знаходяться на території Росії, із західною зброєю", - додав президент.