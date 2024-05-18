У РФ недостатньо сил для повномасштабного наступу на Київ, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вважає, що у російської армії недостатньо сил для того, щоб розпочати повномасштабний наступ на Київ
Про це Зеленський розповів в інтерв’ю AFP.
"Росії недостатньо сил для повномасштабного наступу на столицю, такого, як було на початку вторгнення", - заявив президент.
Проте він наголосив, що Україна та західні союзники не повинні демонструвати слабкість і закликав розгорнути дві батареї Patriot, щоб захистити небо над Харківською областю та показати стійкість України.
"Вони як звір... Якщо вони відчують десь слабкість у цьому напрямку, вони будуть тиснути", - додав президент.
Водночас Зеленський додав, що Україна має "близько 25 відсотків того, що нам потрібно" для захисту країни.
"Вони можуть вести вогонь зі своєї території по нашій будь-якою зброєю. Це найбільша перевага, яку має Росія. Ми нічого не можемо зробити з їхніми системами, які знаходяться на території Росії, із західною зброєю", - додав президент.
- 17 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що вперше за два роки війни бійцям на фронті вистачає артилерійських снарядів.
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