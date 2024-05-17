Вперше за два роки війни: Зеленський заявив, що Україна подолала дефіцит артилерійських снарядів
Президент України Володимир Зеленський заявив, що вперше за два роки війни бійцям на фронті вистачає артилерійських снарядів
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Навіть за чеською ініціативою в нас є прогрес. Уперше за роки війни жодна з бригад не скаржиться, що немає артилерійського снаряда. І це відбувається протягом останніх двох місяців", - заявив Зеленський.
Президент наголосив, що усім іще доведеться дуже багато працювати, але чеська ініціатива буде йти.
"Наразі ми відкриваємо ініціативу, коли партнери даватимуть гроші на виробництво наших дронів і РЕБ. Саме в цей конкретний напрям. Технічні показники наших дронів стають кращими. Ми починаємо їх багато виробляти, а на них немає грошей. Тобто ми можемо виробляти більше, ніж є грошей", - додав президент.
- Того ж дня Зеленський заявив, що російська окупаційна армія просунулася не більше, ніж на 10 км на Харківському напрямку.
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