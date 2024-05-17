Вперше за два роки війни: Зеленський заявив, що Україна подолала дефіцит артилерійських снарядів

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Навіть за чеською ініціативою в нас є прогрес. Уперше за роки війни жодна з бригад не скаржиться, що немає артилерійського снаряда. І це відбувається протягом останніх двох місяців", - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що усім іще доведеться дуже багато працювати, але чеська ініціатива буде йти.

"Наразі ми відкриваємо ініціативу, коли партнери даватимуть гроші на виробництво наших дронів і РЕБ. Саме в цей конкретний напрям. Технічні показники наших дронів стають кращими. Ми починаємо їх багато виробляти, а на них немає грошей. Тобто ми можемо виробляти більше, ніж є грошей", - додав президент.