На супутникових знімках порту Новоросійська після атаки БПЛА видно сліди пожежі
У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків удару по порту в Новоросійську 17 травня
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Зазначається, що супутникові знімки, зроблені 18 травня.
На кадрах видно сліди пожежі на території Новоросійського морського торговельного порту, де після удару українських дронів у ніч проти 17 травня виникла пожежа.
На фото також видно пошкодження як мінімум одного резервуару на території компанії ВАТ "ІПП", що займається перевалкою нафтопродуктів, рідких мінеральних добрив та олії.
- Нагадаємо, що у ніч проти 17 травня у Новоросійську Краснодарського краю РФ пролунали вибухи. Унаслідок цього нібито є влучання у порт та Туапсинський нафтопереробний завод.
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