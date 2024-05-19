Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією На супутникових знімках порту Новоросійська після атаки БПЛА видно сліди пожежі

На супутникових знімках порту Новоросійська після атаки БПЛА видно сліди пожежі

19 травня, 2024 неділя
12:27
Війна з Росією На супутникових знімках порту Новоросійська після атаки БПЛА
Зміст

У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків удару по порту в Новоросійську 17 травня

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що супутникові знімки, зроблені 18 травня.

На кадрах видно сліди пожежі на території Новоросійського морського торговельного порту, де після удару українських дронів у ніч проти 17 травня виникла пожежа.

На фото також видно пошкодження як мінімум одного резервуару на території компанії ВАТ "ІПП", що займається перевалкою нафтопродуктів, рідких мінеральних добрив та олії.

  • Нагадаємо, що у ніч проти 17 травня у Новоросійську Краснодарського краю РФ пролунали вибухи. Унаслідок цього нібито є влучання у порт та Туапсинський нафтопереробний завод.
Теги:
Росія
ППО
російська армія
безпілотник
Читайте також:
Борис Філатов
16 травня, 2024 четвер
"Зупиниться транспорт і нікому буде працювати на водоканалах та в теплоенерго": Філатов прокоментував мобілізацію в Дніпрі
Денис Василюк
18 травня, 2024 субота
В бою загинув молодий підполковник авіації Денис Василюк
Президент України Володимир Зеленський
16 травня, 2024 четвер
"Зеленський скасував поїздку за кордон, бо боїться, що в цей час його оголосять нелегітимним": росфейки і маніпуляції за 16 травня
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.37
    Купівля 39.37
    Продаж 39.91
  • EUR
    Купівля 42.65
    Продаж 43.36
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
19 травня
13:16
Оновлено
новини Львівщини
Росія вдарила ракетами по базі відпочинку на околиці Харкова: 5 загиблих, 16 поранених
13:07
РФ атакувала авіабомбами Берислав на Херсонщині
Російський БПЛА атакував Берислав на Херсонщині: постраждали 5 людей
12:46
РСЗВ RM-70 4D
Окупанти з РСЗВ обстріляли Куп'янщину: двоє людей загинули, 5 поранені
12:09
OPINION
Костянтин Корсун
Чи варто довіряти додатку "Резерв+"?
11:38
Олександр Усик
"Батьку, ти чуєш мене?": Усик не стримав сліз після перемоги над Ф'юрі
11:28
ЗСУ
Окупанти на Краматорському напрямку намагаються прорвати українську оборону, на Сіверському - шукають слабкі місця ЗСУ
11:11
ВМС знищили російський морський тральщик "Ковровець"
ВМС знищили російський морський тральщик "Ковровець"
10:52
Шарль Мішель
Голова Євроради порадив Грузії правильно скористатися ветуванням президенткою закону про "іноагентів"
10:51
Олександр Усик
Усик після бою з Ф'юрі потрапив до лікарні через підозру на перелом щелепи
10:44
Оновлено
У декількох регіонах РФ пролунали вибухи: у Краснодарському краї припинив роботу НПЗ
10:37
Ексклюзив
вшанування жертв політичних репресій
Терористична радянська машина: історик Кметь про політичні репресії у XX столітті
10:20
У Херсоні комунальники відновили комунікації у пошкоджених російськими авіабомбами житлових будинках
10:14
шахед
Росіяни вночі атакували Одещину: через падіння уламків БПЛА є руйнування
10:02
OPINION
Володимир Ар'єв
Власний український ВПК — це пріоритет номер 1, 2 і 3
09:57
Ексклюзив
Маріуполь
Корупція, беззаконня та тиск на населення: журналіст Осиченко про ситуацію у Маріуполі
09:43
Росіяни не вивозять свою знищену техніку з Криму: у чому причина
09:40
Вулкан Маунт Марапі в Індонезії
В Індонезії сталося виверження вулкана Ібу: із семи прилеглих сіл евакуювали мешканців
09:35
Ексклюзив
Український військовий
На кожного українського воїна йде десять, - російського м’яса: командир екіпажу БПЛА 4-ї БрОП "Рубіж" про нестачу в армії та мобілізацію
08:55
Румунія, прапор Румунії
Румунія розшукує екіпаж затонулого судна у Чорному морі
08:31
Атака шахедів, ЗСУ
Повітряні сили за ніч знищили усі "шахеди", які РФ спрямувала для атаки на Україну
08:22
Денис Берінчик
Боксер Берінчик здолав мексиканця Наваррете і став чемпіоном світу у легкій вазі за версією WBO
08:22
окупанти Маріуполь
На ТОТ Луганщини окупанти позбавили місцевих компенсацій за зруйноване або пошкоджене житло
08:20
Ексклюзив
Джо Байден
США будуть намагтися переконувати країни Глобального Півдня, щоб вони підтримали мирний план України, - професор Айзенберг
08:07
OPINION
Юрій Бутусов
Деякі бригади купують власним коштом навіть патрони
07:53
Дональд Трамп
Вибори у США: Трамп вимагає у Байдена пройти перевірку на наркотики перед дебатами
07:13
Інфографіка
втрати окупантів
Крилата ракета, 48 артсистем і 1210 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні
02:38
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)
Усик переміг Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу
02:14
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)
Усик - Ф'юрі: онлайн-трансляція бою за титул абсолютного чемпіона світу
2024, субота
18 травня
23:39
Молдова
Військові США прибули на навчання у Молдову
23:11
ЗСУ
Сили оборони проводять заходи щодо стабілізації ситуації та перегрупування на окремих ділянках Харківському напрямку, - Генштаб
21:47
Олександр Усик
Усик - Фʼюрі: букмекери дали фінальний прогноз на супербій
21:43
Ексклюзив
Військові навчання ЗСУ
США побоюються того, що будуть втягнуті у російсько-українську війну, - професор Айзенберг
20:29
Колишній вагнерівець
Ексвагнерівець, який воював в Україні, напав на 12-річну дитину у Волгограді, - ЗМІ
20:06
OPINION
Ігор Гулик
П’ятирічка Зеленського
19:58
Оновлено
обстріл Харків
Окупанти вдарили по житловому сектору у Харкові: постраждали 5 людей
19:47
ППО, обстріл, ЗСУ
Українські воїни збили російський Су-25 над Донеччиною
19:33
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 18 травня: долар знову дорожчий за 40 грн
19:26
Володимир Зеленський
Росіяни, як і у 2022 році, розраховували на швидке просування, - Зеленський про Харківський напрямок
19:16
Ексклюзив
Еммануель Макрон
Запрошення Росії в Нормандію з боку Макрона є серйозною політичною помилкою, - дипломат Шамшур
19:06
Інтерв’ю
Депортація кримських татар.
Вісімдесят років болю. Історія депортації кримських татар
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV