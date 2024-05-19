Росіяни постійно переганяють військову техніку в Маріуполі, аби уникнути ударів ЗСУ, - "Атеш"

Про це повідомляє рух "Атеш".

"Війська РФ почали переміщувати свої підрозділи разом із технікою по місту і навіть в інші населені пункти, аби уникнути ударів з боку Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Також партизани виявили, що росіяни міняють пункти дислокації через місця скупчення людей, аби убезпечити себе.

"Ставлять техніку поряд із житловими кварталами та інфраструктурою, аби в подальшому звинуватити Україну в нанесенні ударів по житлових кварталах", - кажуть партизани.