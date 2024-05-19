Росіяни постійно переганяють військову техніку в Маріуполі, аби уникнути ударів ЗСУ, - "Атеш"
Агенти партизанського руху "Атеш" зафіксували, що росіяни постійно переганяють свою військову техніку та особовий склад з місця на місце у тимчасово окупованому Маріуполі, щоб уникнути ударів ЗСУ
Про це повідомляє рух "Атеш".
"Війська РФ почали переміщувати свої підрозділи разом із технікою по місту і навіть в інші населені пункти, аби уникнути ударів з боку Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.
Також партизани виявили, що росіяни міняють пункти дислокації через місця скупчення людей, аби убезпечити себе.
"Ставлять техніку поряд із житловими кварталами та інфраструктурою, аби в подальшому звинуватити Україну в нанесенні ударів по житлових кварталах", - кажуть партизани.
- 19 травня журналіст та медійник Микола Осиченко розповів, що у тимчасово окупованому Маріуполі містяни й досі бачать розбиті будинки, могилки на вулицях та беззаконня
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