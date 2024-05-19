Корупція, беззаконня та тиск на населення: журналіст Осиченко про ситуацію у Маріуполі

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Дуже багато людей, наші місцеві мешканці, які там знаходяться у заручниках, у них практично немає вибору куди йти працювати. Або йти на будівництво, де їм платять в рази менше, ніж платять отим гастарбайтерам, або йти прибиральниками, кимось ще. Їх трішечки висмикнули з того кам'яного віку в який Росія нас загнала навесні 2022 року, дала їм трошечки чогось і ось люди думають, що це нормальне життя, але ж воно не нормальне, немає роботи. Дуже часто проблеми з електрикою, не тому, що в них там є якісь відключення, як у нас, попри те що "хтось" розбомбив там все, а просто тому, що там ніхто нічого не робить, там все робиться лише показово, для картиночки і картиночка ця лише для російського телеспоживача", - пояснив медійник.

Осиченко наголосив, що місцеві маріупольці не бачать на пропагандистських телеканалах реальної ситуації в місті.

"Вони бачать по телевізору, що все добре, все налагоджується, але виходять і бачать жах. Якщо взяти лівий берег міста, там стоять розбиті будинки, там досі знаходять могилки людей у дворах, на клумбах. Тобто Росії абсолютно плювати на місцевих і місцеві, мені здається, вже починають розуміти, що то все таке", - сказав журналіст.

Водночас у Маріуполь квітне корупція та беззаконня: "Це 90-ті (ХХ століття, - ред.) помножені на п'ять, тобто є купа людей зі зброєю, є купа людей, яким закон там неписаний, є купа гастарбайтерів. Вони абсолютно спокійно порушують навіть ті закони, які там є. Мені дивно, що люди, які з цим стикаються, виходять на якісь мітинги й апелюють до Путіна, мовляв, "Путін допоможи".