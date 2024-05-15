За пів року в Маріуполі кількість росіян зросла на 7,8 тис., - міськрада
РФ продовжує завозити в тимчасово окупований Маріуполь своїх мігрантів. Кількість росіян у місті за пів року зросла на 7,8 тис.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
"Їхня (росіян, - ред.) мета перетворити Маріуполь на "російське місто" та "продати" це внутрішньому споживачу за досягнення", - заявив легітимний мер міста Вадим Бойченко.
Зазначається, що ворог продовжує політику русифікації Маріуполя, завозить російських мігрантів та будує для них іпотечні будинки. Натомість місцевих жителів окупант намагається виселити на околиці.
"Так, за даними Спротиву Маріуполя за останні пів року кількість росіян у місті зросла щонайменше на 7,8 тисяч. Така цифра отримана, виходячи із даних по дітям шкільного віку", - йдеться в повідомленні.
Міська рада пояснює, станом на 1 вересня 2023 року в школи пішли 15,3 тис. дітей, 11,5 тис. з яких із Маріуполя. Тому дітей росіян було близько 3,8 тис. Зараз у тимчасово окупованому місті живуть 17 913 дітей шкільного віку.
"Кількість маріупольських майже не змінилася. А приріст російських склав близько 2600 дітей. Враховуючи їх батьків виходить 7800", - додають у міськраді.
- 2 квітня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти активно намагаються заселяти в місто росіян з європейської частини РФ.
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