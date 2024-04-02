Росіяни активно переїжджають до Маріуполя, - Андрющенко

Про це він розповів в етері Еспресо

"Росіянам платять за те, щоб вони приїжджали й жили в тимчасово окупованому Маріуполі. Тобто вони отримують гроші. За ці кошти вони можуть купити меблі й зробити ремонт. Окупанти видають ордери на квартири, які вони визнали безхазяйними. Така от схема працює в Маріуполі. І вона достатньо активно просувається окупантами", - розповів Андрющенко.

За словами Андрющенка, самі росіяни дуже підтримують ідею про переїзд до Маріуполя

"Уже мігрантів вони не спонукають переїжджати. Навпаки, зараз йде активна агітація на європейській частині території РФ про переїзд у Маріуполь. Їхня влада намагається дуже активно просувати цю ідею. Й дивно те, що самим росіянам дуже подобається ідея з переїздом до окупованого Маріуполя. Тобто вони приїжджають на руїни й заселяють наші квартири", - додав він.