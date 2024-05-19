Два Patriot для Харкова принципово змінять ситуацію, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський на тлі активних обстрілів Росією Харкова заявив, що дві системи ППО Patriot у місті принципово змінили б ситуацію
Про це він написав у facebook.
"Світ може зупинити російський терор – і для цього дефіцит політичної волі лідерів має бути подоланий. Два "Петріоти" для Харкова принципово змінять ситуацію. Системи ППО для інших наших міст і достатній обсяг підтримки для наших воїнів на передовій забезпечать програш російського терору", - наголосив Зеленський.
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Президент подякував усім лідерам та державам, які діють дійсно рішуче, щоб наблизити справедливе завершення війни та відповідальність терористів.
Він нагадав, що лише сьогодні, 19 травня, й лише внаслідок одного з обстрілів Харківщини 16 людей постраждали, п’ять – загинули. Зеленський висловив співчуття рідним і близьким жертв російського терору.
- Уранці неділі, 19 травня, у Харкові прогриміли декілька вибухів. Російські окупанти атакували ракетами Малоданилівську громаду у Харківській області, унаслідок чого загинули 5 цивільних, постраждали ще 16.
- 19 травня окупанти обстріляли з РСЗВ села Новоосинове та Ківшарівка на Куп’янщині Харківської області, внаслідок чого загинули п'ятеро цивільних, ще 9 людей поранені.
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