Два Patriot для Харкова принципово змінять ситуацію, - Зеленський

Про це він написав у facebook.

"Світ може зупинити російський терор – і для цього дефіцит політичної волі лідерів має бути подоланий. Два "Петріоти" для Харкова принципово змінять ситуацію. Системи ППО для інших наших міст і достатній обсяг підтримки для наших воїнів на передовій забезпечать програш російського терору", - наголосив Зеленський.

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Президент подякував усім лідерам та державам, які діють дійсно рішуче, щоб наблизити справедливе завершення війни та відповідальність терористів.

Він нагадав, що лише сьогодні, 19 травня, й лише внаслідок одного з обстрілів Харківщини 16 людей постраждали, п’ять – загинули. Зеленський висловив співчуття рідним і близьким жертв російського терору.