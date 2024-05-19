Росія вдарила ракетами по базі відпочинку на околиці Харкова: 5 загиблих, 16 поранених

Про вибухи у місті повідомив міський голова Ігор Терехов близько 11:00.

"Сильний вибух у Харкові. Будьте обережні!", - йшлося у повідомленні.

За 20 хвилин стало відомо про ще один потужний вибух у місті.

Пізніше селищний голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов заявив, що сталося влучання на території громади. За його словами, уже є постраждалі.

У коментарі Суспільному Гололобов уточнив, що російські військові влучили по місцю літнього відпочинку.

Удари в Харківському районі та наявність постраждалих підтвердив очільник ОВА Олег Синєгубов. Він наголосив, що загроза повторних ударів залишається.

Станом на 11:56, за даними ОДА, внаслідок удару окупантів постраждали 8 цивільних людей. Зокрема, серед поранених - фельдшер екстреної допомоги. Також пошкоджене авто швидкої.

Згодом мер Харкова повідомив, що у близькому передмісті росіяни спрямували дві ракети на базу відпочинку, де відпочивали люди. Унаслідок влучання загинули п’ять людей, ще 16 зазнали поранення.

"Скільки ще життів має забрати цей безжалісний ворог, щоб світ нарешті зрозумів: це не війна, це терор? Терор проти мирних жителів, проти нашого права на життя, проти всього людяного і справедливого. Кожна ракета, кожен снаряд, кожен вибух – це пряме порушення всіх міжнародних норм, це злочин проти людства", - написав Терехов.