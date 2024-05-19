Росіяни вночі атакували Одещину: через падіння уламків БПЛА є руйнування

Про це інформують Сили оборони півдня України.

"Ворог продовжує системний терор. Цієї ночі російська армія атакувала південні регіони дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. Напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала понад 6 годин", - йдеться у повідомленні

Так, силами оборони півдня знищено 24 запущених Росією "шахедів": 20 в небі над Одещиною, 3 - в Херсонській області та 1 на Миколаївщині.

Водночас унаслідок падіння уламків в Одеській області пошкоджено адміністративну будівлю. Крім того, в Одесі уламки впали на подвір'я в житловому кварталі.



Минулося без постраждалих



Уже зранку ворог знову запустив на Одещину розвідувальний дрон "Орлан-10", який знищили сили протиповітряної оборони.