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Росіяни вночі атакували Одещину: через падіння уламків БПЛА є руйнування

19 травня, 2024 неділя
10:14
Війна з Росією шахед
Зміст

У ніч проти неділі, 19 травня, російські окупанти спрямували ударні безпілотники на Одеську область. Унаслідок падіння уламків збитих "шахедів" пошкоджено інфраструктуру регіону

Про це інформують Сили оборони півдня України.

"Ворог продовжує системний терор. Цієї ночі російська армія атакувала південні регіони дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. Напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала понад 6 годин", - йдеться у повідомленні

Так, силами оборони півдня знищено 24 запущених Росією "шахедів": 20 в небі над Одещиною, 3 - в Херсонській області та 1 на Миколаївщині.

Водночас унаслідок падіння уламків в Одеській області пошкоджено адміністративну будівлю. Крім того, в Одесі уламки впали на подвір'я в житловому кварталі. 

Минулося без постраждалих 
 
Уже зранку ворог знову запустив на Одещину розвідувальний дрон "Орлан-10", який знищили сили протиповітряної оборони.

  • Загалом цієї ночі російські окупанти атакували Україну 37-ма ударними безпілотниками. Українським силам протиповітряної оборони вдалося знищити усі ворожі дрони.
Теги:
Україна
ППО
російська армія
Одещина
безпілотник
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