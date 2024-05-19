Повітряні сили за ніч знищили усі "шахеди", які РФ спрямувала для атаки на Україну
Уночі проти неділі, 19 травня, російські окупанти атакували Україну 37-ма ударними безпілотниками. Українським силам протиповітряної оборони вдалося знищити усі ворожі дрони
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук
Зазначається. що окупанти запускали ударні безпілотники типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарська та Курська у Росії.
У результаті протиповітряного бою усі 37 "шахедів" збито у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях.
До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.
- Цієї ж ночі росіяни заявили про атаку безпілотників та ракет по декількох регіонах РФ. Після потужних вибухів на нафтопереробному заводі у Краснодарському краї почалася пожежа.
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