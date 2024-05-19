Окупанти з РСЗВ обстріляли Куп'янщину: двоє людей загинули, 5 поранені
19 травня окупанти обстріляли з РСЗВ село Новоосинове на Куп’янщині, внаслідок чого загинули двоє цивільних, ще 5 людей поранені
Про це повідомляє Харківська ОВА.
"Близько 10:00 під вогнем ворожих РСЗВ опинилися 4 вулиці цього населеного пункту", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинули двоє цивільних, ще 5 людей отримали поранення. Інформація уточнюється.
- Уранці неділі, 19 травня, у Харкові прогриміли декілька вибухів. Російські окупанти атакували Малоданилівську громаду у Харківській області, унаслідок чого є загиблі, постраждали щонайменше 8 цивільних.
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