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Війна з Росією: хроніка
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На кожного українського воїна йде десять, - російського м’яса: командир екіпажу БПЛА 4-ї БрОП "Рубіж" про нестачу в армії та мобілізацію

19 травня, 2024 неділя
09:35
Війна з Росією Український військовий
Зміст

Командир екіпажу БПЛА "Кара Небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Андрій Отченаш розповів про ситуацію на фронті та виклики, з якими стикаються українські військові

Про це він сказав в етері Еспресо.

Ситуація на фронті

"У нас дуже багато нестачі, у нас достатньо велика кількість проблем - це й очевидна перевага у живій силі противника, очевидна перевага у силі та кількості вогневих засобів, FPV. Якщо розглядати з цього погляду, ворог у значно вигіднішому положенні, ніж Сили оборони України й бригада "Рубіж", але потрібно розглядати українську війну крізь призму квінтесенції того, що українці воюють за свою землю", - розповів військовий.

Воїн переконаний, яку б силу не застосовувала Російська Федерація, вона 100% програє.

"Ми воюємо за свою незалежність і за свою свободу, а не за якісь тупі імперські амбіції, тобто тоді, коли російські військовослужбовці дохнуть просто так, у них немає великої мети, цілі, ми маємо мету звичайного українця - це боронити свій край, землю і родину, яка позаду. Тому очевидно, що в цій війні ми переможемо, хоча ситуація достатньо складна", - пояснив Отченаш.

Виклики української мобілізації

Чого очікувати від закону про мобілізацію, командир екіпажу БПЛА сказав: "Ми очікуємо швидкого поповнення Сил оборони України, швидкого поповнення нашої бригади. Очевидно, наступ пішов по всій лінії фронту, очевидно, що ворога один до десяти, на кожного українського воїна йде десять, - російського м'яса. Хочемо ми цього чи ні, але коли на тебе шурує величезна кількість росіян яким би левом ти не був, якщо ти протягом двох років воюєш, то твій і морально-психологічний стан на значно нижчому рівні, й знову ж таки твоє здоров'я. Ми дуже чекаємо нову кров, нове поповнення, яке допоможе нам стримувати ворога значно якісніше й в перспективі, я думаю, кожен військовослужбовець, який воює вже два роки чекає і закону про демобілізацію".

Отченаш розповів, що прийшов захищати свою країну у 2014 році, коли йому було лишень 19 років.

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"Молода кров завжди активніша воює, молода кров завжди більш вмотивована, молода кров завжди була є і буде рушієм цієї війни та й будь-якої війни в цілому. Росіяни мобілізовують з 20 років, у них величезна кількість поповнення саме молодих людей. У нас же середній вік армії наразі 35+ років, це дуже велика проблема, бо коли на тебе йде значно більш здоровий і фізично розвинутий військовослужбовець ворога, то це проблема і будь-яка молода кров більш безстрашна, агресивна", - пояснив військовий.

Командир екіпажу БПЛА "Кара Небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" розповів про своїх побратимів, які також прийшли добровольцями на велику війну у 20-22 роки.

"Вони заряджено воюють, вони хочуть показати найкращі результати, в них все життя ще попереду і вони будуть знищувати ворота якісніше і після війни створюватимуть своє життя. Люди, яким вже 35-40 років, які вже мають сім'ї так чи інакше тяжіють до родини, що цілком логічно й нормально. Я все ж таки сподіваюся, що буде величезний прилив молодих добровольців 20-річного віку, тобто ми не говоримо про закон про мобілізацію. Як би сумно це не звучало, але війна - це діло молодих", - підсумував військовий.

  • Нагадаємо, 18 травня в Україні набув чинності закон про мобілізацію, тож військовозобов’язані українці віком від 18 до 60 років протягом 60 днів мають оновити облікові дані. Мінцифра розробила електронний функціонал для ЦНАПів, де можна це зробити.  
Теги:
військові
мобілізація
Нацгвардiя
Військові новини
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