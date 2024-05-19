На кожного українського воїна йде десять, - російського м’яса: командир екіпажу БПЛА 4-ї БрОП "Рубіж" про нестачу в армії та мобілізацію

Про це він сказав в етері Еспресо.

Ситуація на фронті

"У нас дуже багато нестачі, у нас достатньо велика кількість проблем - це й очевидна перевага у живій силі противника, очевидна перевага у силі та кількості вогневих засобів, FPV. Якщо розглядати з цього погляду, ворог у значно вигіднішому положенні, ніж Сили оборони України й бригада "Рубіж", але потрібно розглядати українську війну крізь призму квінтесенції того, що українці воюють за свою землю", - розповів військовий.

Воїн переконаний, яку б силу не застосовувала Російська Федерація, вона 100% програє.

"Ми воюємо за свою незалежність і за свою свободу, а не за якісь тупі імперські амбіції, тобто тоді, коли російські військовослужбовці дохнуть просто так, у них немає великої мети, цілі, ми маємо мету звичайного українця - це боронити свій край, землю і родину, яка позаду. Тому очевидно, що в цій війні ми переможемо, хоча ситуація достатньо складна", - пояснив Отченаш.

Виклики української мобілізації

Чого очікувати від закону про мобілізацію, командир екіпажу БПЛА сказав: "Ми очікуємо швидкого поповнення Сил оборони України, швидкого поповнення нашої бригади. Очевидно, наступ пішов по всій лінії фронту, очевидно, що ворога один до десяти, на кожного українського воїна йде десять, - російського м'яса. Хочемо ми цього чи ні, але коли на тебе шурує величезна кількість росіян яким би левом ти не був, якщо ти протягом двох років воюєш, то твій і морально-психологічний стан на значно нижчому рівні, й знову ж таки твоє здоров'я. Ми дуже чекаємо нову кров, нове поповнення, яке допоможе нам стримувати ворога значно якісніше й в перспективі, я думаю, кожен військовослужбовець, який воює вже два роки чекає і закону про демобілізацію".

Отченаш розповів, що прийшов захищати свою країну у 2014 році, коли йому було лишень 19 років.

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"Молода кров завжди активніша воює, молода кров завжди більш вмотивована, молода кров завжди була є і буде рушієм цієї війни та й будь-якої війни в цілому. Росіяни мобілізовують з 20 років, у них величезна кількість поповнення саме молодих людей. У нас же середній вік армії наразі 35+ років, це дуже велика проблема, бо коли на тебе йде значно більш здоровий і фізично розвинутий військовослужбовець ворога, то це проблема і будь-яка молода кров більш безстрашна, агресивна", - пояснив військовий.

Командир екіпажу БПЛА "Кара Небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" розповів про своїх побратимів, які також прийшли добровольцями на велику війну у 20-22 роки.

"Вони заряджено воюють, вони хочуть показати найкращі результати, в них все життя ще попереду і вони будуть знищувати ворота якісніше і після війни створюватимуть своє життя. Люди, яким вже 35-40 років, які вже мають сім'ї так чи інакше тяжіють до родини, що цілком логічно й нормально. Я все ж таки сподіваюся, що буде величезний прилив молодих добровольців 20-річного віку, тобто ми не говоримо про закон про мобілізацію. Як би сумно це не звучало, але війна - це діло молодих", - підсумував військовий.