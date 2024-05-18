Як військовозобов'язаному оновити дані у ЦНАПі: пояснення від Мінцифри
Від сьогодні, 18 травня, в Україні набув чинності закон про мобілізацію, тож військовозобов’язані українці віком від 18 до 60 років протягом 60 днів мають оновити облікові дані. Мінцифра розробила електронний функціонал для ЦНАПів, де можна це зробити
Про це інформує пресслужба Мінцифри.
Оновити облікові дані військовозобов'язаним можна в ЦНАПі, щоб не стояти в чергах та швидко й зручно виконати норму закону без відвідування ТЦК. Зокрема, Мінцифра розробила електронний функціонал для ЦНАПів, який значно спростить процес і розвантажить ТЦК.
Так, військовозобовʼязаний українець чи українка має прийти до ЦНАПу, надати актуальні дані про себе та підтвердити їх. Адміністратор вносить дані в електронну систему, інформація автоматично підтягується в Оберіг, а заявник отримує витяг з печаткою і підписом адміністратора ЦНАПу про актуалізацію даних.
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Зазначається, що навіть якщо ви не маєте військового квитка, багато років не були у військкоматі або з певних причин не оновлювали дані в ТЦК, можна зробити це в ЦНАПі. Так ви виконаєте норму закону та убезпечите себе від штрафу.
Відсьогодні адміністратори поступово отримують доступ до електронного функціонала.
Найближчий Центр можна знайти на мапі.
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