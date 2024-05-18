Як військовозобов'язаному оновити дані у ЦНАПі: пояснення від Мінцифри

Про це інформує пресслужба Мінцифри.

Оновити облікові дані військовозобов'язаним можна в ЦНАПі, щоб не стояти в чергах та швидко й зручно виконати норму закону без відвідування ТЦК. Зокрема, Мінцифра розробила електронний функціонал для ЦНАПів, який значно спростить процес і розвантажить ТЦК.



Так, військовозобовʼязаний українець чи українка має прийти до ЦНАПу, надати актуальні дані про себе та підтвердити їх. Адміністратор вносить дані в електронну систему, інформація автоматично підтягується в Оберіг, а заявник отримує витяг з печаткою і підписом адміністратора ЦНАПу про актуалізацію даних.

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Зазначається, що навіть якщо ви не маєте військового квитка, багато років не були у військкоматі або з певних причин не оновлювали дані в ТЦК, можна зробити це в ЦНАПі. Так ви виконаєте норму закону та убезпечите себе від штрафу.

Відсьогодні адміністратори поступово отримують доступ до електронного функціонала.

Найближчий Центр можна знайти на мапі.