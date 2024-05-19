США будуть намагтися переконувати країни Глобального Півдня, щоб вони підтримали мирний план України, - професор Айзенберг

Про це розповів професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг у етері телеканалу "Еспресо".

"Вони хочуть, щоб країни Глобального Півдня підтримували цей російсько-китайський "мирний план". Міністр закордонних справ Угорщини на засіданні Комітету міністрів Ради Європи фактично закликав підтримати цей "мирний план", хоч це й не країна Глобального Півдня. Думаю, що США будуть намагатися переконувати країни Глобального Півдня в тому, щоб вони підтримали саме український мирний план і українську позицію", - зазначив він.

Зараз триває боротьба за те, скільки голів держав візьмуть участь у Глобальному саміті миру, що має відбутися у червні у Швейцарії, каже Айзенберг.

"Звичайно, Росія і Китай будуть намагатися зробити все можливе, щоб якомога менше голів держав країн Глобального Півдня брали участь у саміті. Наприклад, президент Бразилії вже заявив, що він туди не поїде, бо там не буде Росії. У свою чергу, Сполучені Штати будуть намагатися робити так, щоб багато голів були там і підтримали саме наш мирний план", - додав він.

Сьогодні це стало елементом глобального протистояння, зауважив професор.

"На жаль, ми повинні констатувати, що на сьогоднішній день більшість країн Глобального Півдня не є країнами з демократичною ліберальною цивілізацією. Хоча, якщо ми розглядаємо Індію, то ця країна знаходиться десь посередині. Індія намагається не розривати зв'язки з Росією і балансувати у відносинах з Китаєм. Але в той же час, є певне зближення Індії зі США. Тобто триває боротьба, за те щоб країни Глобального Півдня підтримували демократичну цивілізацію. Водночас РФ і Китай намагаються зробити так, щоб більшість цих країн були з ними", - резюмував Айзенберг.