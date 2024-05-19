Усик після бою з Ф'юрі потрапив до лікарні через підозру на перелом щелепи
Промоутер Олександр Красюк прокоментував перемогу українського боксера Олександра Усика над Тайсоном Ф’юрі й відповів, після якої новий абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі потрапив у лікарню
Про це повідомляє Тribuna.
"Треба було провести перевірку щелепи. Нічого прямо аж такого, але процедуру треба було виконати", - відповів Карасюк.
За його словами, йдеться не про перелом щелепи.
Промоутер Усика зауважив, що не може відповісти, чи має якусь травму Усик, поки йому не зробили МРТ, а підозра на перелом щелепи ще з попереднього часу.
Еспресо провів текстовий онлайн бою.
- Нагадаємо, що у ніч проти неділі, 19 травня, український боксер Олександр Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі в бою за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
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