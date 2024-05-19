Усик після бою з Ф'юрі потрапив до лікарні через підозру на перелом щелепи

Про це повідомляє Тribuna.

"Треба було провести перевірку щелепи. Нічого прямо аж такого, але процедуру треба було виконати", - відповів Карасюк.

За його словами, йдеться не про перелом щелепи.

Промоутер Усика зауважив, що не може відповісти, чи має якусь травму Усик, поки йому не зробили МРТ, а підозра на перелом щелепи ще з попереднього часу.

Еспресо провів текстовий онлайн бою.