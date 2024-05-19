Замах на Фіцо: у Словаччині розповіли про стан пораненого прем'єра

Про це заявив міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк, повідомляє видання SME.

За його словами, наразі Фіцо потребує інтенсивної терапії. Прем'єру потрібен тривалий час для відновлення.

"Ми твердо віримо, що все піде в правильному напрямку, але знову ж таки маємо зазначити, що стан здоров’я прем’єр-міністра все ще дуже важкий", - наголосив посадовець.

Тим не менш, стан Фіцо залишається "дуже серйозним". За словами Каліняка, одужання займе багато часу.

Міністр також повідомив, що із понеділка він більше не інформуватиме громадськість про стан здоров'я Фіцо, але регулярні заяви публікуватиме лікарня в Банській Бистриці.

Що відомо про замах на Фіцо

У середу, 15 травня, внаслідок стрільби після засідання уряду був поранений премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Зазначалося, що він отримав множинні поранення, які становлять загрозу життю.

Згодом віцепрем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба повідомив, що операція минулась добре, і життю Фіцо нічого не загрожує, передає BBC.

Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток заявив, що зараз поліція працює лише з однією версією мотивів нападу на прем'єр-міністра Роберта Фіцо - замах на вбивство.

У Словаччині висунули обвинувачення 71-річному Юраю Цінтулі, якого підозрюють у нападі на Фіцо. Йому загрожує від 25 років ув'язнення до довічного.