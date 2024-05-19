Росіяни не вивозять свою знищену техніку з Криму: у чому причина
Російські окупанти досі не вивезли з тимчасово окупованого Криму пошкоджені українськими ударами комплекси С-400. Партизани допускають проблеми з логістикою у росіян
Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".
"Агент Атеш встановив, що ЗС Росії так і не розпочали вивезення металобрухту С-400, які були пошкоджені ударом ЗСУ 16 квітня", - розовіли партизани.
На їхню думку, залишки обладнання залишаються на території аеродрому, що свідчить про можливі проблеми з логістикою та управління ресурсами супротивника.
Фото: https://t.me/atesh_ua
- У тимчасово окупованому Криму в ніч проти 17 квітня пролунали вибухи в районі військового аеродрому "Джанкой". Президент України Володимир Зеленський подякував ЗСУ за успішну роботу.
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