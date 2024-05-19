Росіяни не вивозять свою знищену техніку з Криму: у чому причина

Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".

"Агент Атеш встановив, що ЗС Росії так і не розпочали вивезення металобрухту С-400, які були пошкоджені ударом ЗСУ 16 квітня", - розовіли партизани.

На їхню думку, залишки обладнання залишаються на території аеродрому, що свідчить про можливі проблеми з логістикою та управління ресурсами супротивника.

Фото: https://t.me/atesh_ua