Вдень 19 травня Росія випустила 2 ракети по центру Харкова
Вдень неділі, 19 травня російська окупаційна армія завдала ракетних ударів по центру Харкова, є постраждалі
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
О 15:14 він написав про обстріл міста: "У Харкові кілька вибухів. Будьте обережні!"
Згодом він уточнив, що ракетні удари припали на центр міста:
"Останні два удари прийшлися по центральній частині міста. Одна ракета прилетіла на цвинтар, друга - в одне з найулюбленіших місць відпочинку харківʼян. Зайве ж казати, що ані на кладовищі, ані в рекреаційній зоні жодної військової інфраструктури немає?" - написав Терехов.
Станом на 15:41 стало відомо, що внаслідок обстрілу є постраждалі.
"Маємо інформацію про постраждалих внаслідок денного удару по Харкову", - зазначив міський голова Харкова.
Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов написав, що росіяни поцілили по Шевченківському району Харкова - рояд із футбольним полем.
"Попередньо - КАБ. Відбулося влучання в землю біля футбольного поля. "Поряд жодної військової інфраструктури!" - написав він.
Станом на 15:51 відомо про 1 постраждалу жвнку, яка внаслідок удару отримала гостру реакцію на стрес.
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