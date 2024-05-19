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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Вдень 19 травня Росія випустила 2 ракети по центру Харкова

Вдень 19 травня Росія випустила 2 ракети по центру Харкова

19 травня, 2024 неділя
15:54
Війна з Росією ракета Х-59
Зміст

Вдень неділі, 19 травня російська окупаційна армія завдала ракетних ударів по центру Харкова, є постраждалі

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

О 15:14 він написав про обстріл міста: "У Харкові кілька вибухів. Будьте обережні!"

Згодом він уточнив, що ракетні удари припали на центр міста: 

"Останні два удари прийшлися по центральній частині міста. Одна ракета прилетіла на цвинтар, друга - в одне з найулюбленіших місць відпочинку харківʼян. Зайве ж казати, що ані на кладовищі, ані в рекреаційній зоні жодної військової інфраструктури немає?" - написав Терехов.

Станом на 15:41 стало відомо, що внаслідок обстрілу є постраждалі. 

"Маємо інформацію про постраждалих внаслідок денного удару по Харкову", - зазначив міський голова Харкова. 

Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов написав, що росіяни поцілили по Шевченківському району Харкова - рояд із футбольним полем.

"Попередньо - КАБ. Відбулося влучання в землю біля футбольного поля. "Поряд жодної військової інфраструктури!" - написав він.

Станом на 15:51 відомо про 1 постраждалу жвнку, яка внаслідок удару отримала гостру реакцію на стрес.

Теги:
Україна
Харків
російська армія
ракетний удар
воєнні злочини Росії
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
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