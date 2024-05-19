Вдень 19 травня Росія випустила 2 ракети по центру Харкова

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

О 15:14 він написав про обстріл міста: "У Харкові кілька вибухів. Будьте обережні!"

Згодом він уточнив, що ракетні удари припали на центр міста:

"Останні два удари прийшлися по центральній частині міста. Одна ракета прилетіла на цвинтар, друга - в одне з найулюбленіших місць відпочинку харківʼян. Зайве ж казати, що ані на кладовищі, ані в рекреаційній зоні жодної військової інфраструктури немає?" - написав Терехов.

Станом на 15:41 стало відомо, що внаслідок обстрілу є постраждалі.

"Маємо інформацію про постраждалих внаслідок денного удару по Харкову", - зазначив міський голова Харкова.

Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов написав, що росіяни поцілили по Шевченківському району Харкова - рояд із футбольним полем.



"Попередньо - КАБ. Відбулося влучання в землю біля футбольного поля. "Поряд жодної військової інфраструктури!" - написав він.

Станом на 15:51 відомо про 1 постраждалу жвнку, яка внаслідок удару отримала гостру реакцію на стрес.