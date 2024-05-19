У школах на ТОТ загарбники ввели предмет "моральні основи сімейного життя": розповідають про "цінності російської родини"
На тимчасово окупованих Росією територіях України загарбники ввели предмет під назвою "моральні основи сімейного життя". На уроках окупанти розповідають дітям про "російські цінності"
Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що під час уроків росіяни розповідають школярам про російську "духовність" та "традиції".
Зокрема, окупанти вчать дітей, що жінка має народжувати й бути покірною чоловіку, а чоловік має захищати вітчизну.
У ЦНС вважають, що таким чином формується патерн "взірцевої родини РФ", де чоловік має помирати у війнах, а жінка має народжувати нових солдатів.
"На цих уроках забувають говорити, що міжнародний злочинець Володимир Путін має купу позашлюбних дітей й кинув свою дружину в традиціях "“російської родини", - додають у Центрі нацспротиву.
- Нещодавно також повідомлялося, що на тимчасово окупованій території Херсонщини російські бойовики угруповання "Дніпро" прочитали учням Новософіївської школи "лекцію" на тему війни, аби виховати в них "патріотів РФ".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.37 Купівля 39.37Продаж 39.91
- EUR Купівля 42.65Продаж 43.36
- Актуальне
- Важливе