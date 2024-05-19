У школах на ТОТ загарбники ввели предмет "моральні основи сімейного життя": розповідають про "цінності російської родини"

Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що під час уроків росіяни розповідають школярам про російську "духовність" та "традиції".

Зокрема, окупанти вчать дітей, що жінка має народжувати й бути покірною чоловіку, а чоловік має захищати вітчизну.

У ЦНС вважають, що таким чином формується патерн "взірцевої родини РФ", де чоловік має помирати у війнах, а жінка має народжувати нових солдатів.

"На цих уроках забувають говорити, що міжнародний злочинець Володимир Путін має купу позашлюбних дітей й кинув свою дружину в традиціях "“російської родини", - додають у Центрі нацспротиву.