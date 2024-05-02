Російські бойовики проводять "лекції" для школярів на ТОТ Херсонщини, - Спротив
На тимчасово окупованій території Херсонщини російські бойовики угруповання "Дніпро" прочитали учням Новософіївської школи "лекцію" на тему війни, аби виховати в них "патріотів РФ"
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Колаборанти почали активно залучати військових та "добровольців" російської армії для промивки мізків дітей та виховання в них патріотів Росії. Тому нещодавно бойовики угруповання "Дніпро" провели лекцію присвячену війні учням Новософіївської школи на тимчасово окупованій Херсонщині", - розповідають у ЦНС.
Акцентовано, що такі заходи не є рідкістю: окупанти проводять їх системно.
У повідомленні також йдеться, що наразі в школах у тимчасово окупованих регіонах України основними предметами для вивчення є російська мова та "історія".
"Діти цілими днями змушені вивчати подвиги дідів, що воювали та велікій рускій "язик". Про математику, фізику чи хімію інколи взагалі не йдеться, адже тут критично бракує кадрів для закладів освіти", - додає Спротив.
Зауважено, що нестача працівників навчальних закладів, зокрема вчителів старших класів та представників адміністрації, - наслідок того, що більшість педагогів на ТОТ відмовляється співпрацювати з владою РФ.
- 1 травня повідомлялось, що російська влада наразі здійснює примусове виселення мешканців тимчасово окупованих населених пунктів Херсонської області - Голої Пристані, Коханів та Гладківки.
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