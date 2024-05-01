Росіяни примусово виселяють українців з трьох населених пунктів на ТОТ Херсонщини, - Спротив
Російська влада наразі здійснює примусове виселення мешканців тимчасово окупованих населених пунктів Херсонської області - Голої Пристані, Коханів та Гладківки
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"За інформацією від місцевого підпілля, російська окупаційна адміністрація проводить примусове виселення мешканців Голої Пристані, Коханів та Гладківки", - йдеться в матеріалі.
Також зазначено: окупанти вивозять українців на автобусах, які відібрали у шкіл й автотранспортних підприємств.
Відомо, що мешканців Голої Пристрані, Гладківки й Коханів розміщують у приміщеннях населених пунктів півдня Херсонської області та в тимчасово окупованому Криму.
"Приміщення, де їх розміщують, спеціально переповнені та мають незадовільний стан, щоб продовжувати агітувати їх до переїзду на Росію, а чоловіків спонукати до постановки на військовий облік з подальшою мобілізацією до лав окупаційного війська", - додають у повідомленні.
За словами ЦНС, українцям заборонено брати з свобою габаритні речі. Таким чином росіяни звільняють для загарбників, які хочуть переїхати в регіон, та представників адміністрацій РФ домівки й квартири українців.
Також у ЦНС додають, разом із цим ворог намагається вберегти свою техніку на ТОТ від українських дронів. Росіяни закріплюють на деревах та стовпах сітки уздовж дороги Р57 на ділянці Гола Пристань — Таврійське.
"Дані заходи є частиною російського плану з витіснення українців з прифронтових ділянок, що є складовою геноциду українського населення та цілковитої зміни демографічного складу на ТОТ Півдня та Сходу України", - стверджує Спротив.
- 14 квітня стало відомо, що росіяни знайшли метод, як депортувати мешканців ТОТ, які отримали паспорт РФ.
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