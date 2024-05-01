Росіяни примусово виселяють українців з трьох населених пунктів на ТОТ Херсонщини, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"За інформацією від місцевого підпілля, російська окупаційна адміністрація проводить примусове виселення мешканців Голої Пристані, Коханів та Гладківки", - йдеться в матеріалі.

Також зазначено: окупанти вивозять українців на автобусах, які відібрали у шкіл й автотранспортних підприємств.

Відомо, що мешканців Голої Пристрані, Гладківки й Коханів розміщують у приміщеннях населених пунктів півдня Херсонської області та в тимчасово окупованому Криму.

"Приміщення, де їх розміщують, спеціально переповнені та мають незадовільний стан, щоб продовжувати агітувати їх до переїзду на Росію, а чоловіків спонукати до постановки на військовий облік з подальшою мобілізацією до лав окупаційного війська", - додають у повідомленні.

За словами ЦНС, українцям заборонено брати з свобою габаритні речі. Таким чином росіяни звільняють для загарбників, які хочуть переїхати в регіон, та представників адміністрацій РФ домівки й квартири українців.

Також у ЦНС додають, разом із цим ворог намагається вберегти свою техніку на ТОТ від українських дронів. Росіяни закріплюють на деревах та стовпах сітки уздовж дороги Р57 на ділянці Гола Пристань — Таврійське.

"Дані заходи є частиною російського плану з витіснення українців з прифронтових ділянок, що є складовою геноциду українського населення та цілковитої зміни демографічного складу на ТОТ Півдня та Сходу України", - стверджує Спротив.