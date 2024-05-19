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OPINION

Чому перемога Усика є справді історичною

Дмитро Золотухін
19 травня, 2024 неділя
14:01
Погляд Дмитро Золотухін
Зміст

Історична перемога Усика має велике значення для світу не через Усика. Не через його відношення до Бога, релігії чи церкви

Потрібно поглянути на осучаснені гладіаторські бої з геоекономічного та геополітичного погляду, адже Усик одночасно ніс на собі й український прапор, і логотип компанії ДТЕК, і руни якоїсь православної громади, навколо яких зараз йде махач.

Уявіть себе в ролі англосаксонського аналітика, який розуміє важливість стратегічної мети наративу героя, категорій перемоги й поразки.

Що ви бачите?

Ви бачите, що два брати українці, почавши свою кар'єру з бандитських 90-х, майже поставили на коліна весь світ гладіаторських боїв. І, тільки вдача та щасливий випадок Леннокса Льюїса врятували від ганьби американсько-британський світ. Врахуйте ще й те, що Віталій Кличко був близьким до німецького (європейського) культурного хабу.

Через 10 років після бою Льюїса з Кличком — Кличко-молодший просто декласує "русскаго вітязя" Олександра Повєткіна, назавжди закопуючи гладіаторське майбутнє РФ.

Імперську гладіаторську честь намагаються врятувати дагестанцем Хабібом Нурмагомедовим, але при першому погляді на бійця усім зрозуміло, що він має таке ж відношення до Росії та православ'я, як я до астрології.

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Після бою Повєткін-Кличко розкривається безодня трансціннісної ненависті між росіянами та українцями. Я про це раніше багато писав. До початку війни залишалося чотири місяці.

Ще через 10 років наступний українець Усик перевершує досягнення братів та стає об'єктивною найкращим гладіатором світу.

При цьому, він виправляє помилку Кличка-старшого та вибиває всю дурь з іще одного британця, який виявився не таким щасливчиком як Леннокс Льюїс. Хоча рефері дуже старався його врятувати.

І от ви дивитеся на усе це... Намагаєтеся екстраполювати процеси на майбутнє та аналізуєте шлях, який пройшла Україна за останні 30 років...

Відчуйте це з погляду англосаксонського стратега і дайте відповідь на питання: чи будете ви за такої динаміки українського прогресу ще й давати Україні зброю для перемоги?

Чи вам не потрібен в перспективі настільки потужний геостратегічний конкурент?

Джерело

Про автора. Дмитро Золотухін, ексзаступник міністра інформаційної політики України, експерт із питань інформаційних воєн та конкурентної розвідки.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
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Світ
Спорт
Україна
Бокс
Олександр Усик
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