"Батьку, ти чуєш мене?": Усик не стримав сліз після перемоги над Ф'юрі

Про це повідомляє Тribuna.

"Батьку, ти чуєш мене? Ми це зробили!" – виголосив Усик, дивлячись вгору.

На пресконференції після перемоги Усик пояснив свої слова про батька на рингу зі сльозами на очах, повідомляє журналіст Майкл Бенсон.

"Я сумую за батьком. Я казав батьку, ти живеш там, я живу тут, будь ласка, не приходь до мене, я люблю тебе. Для мене важко, коли батько приходить до мене, бо я згадую все своє життя. Він тут, може десь біля вас", – сказав Олександр Усик.

Еспресо провів текстовий онлайн бою.

Довідково. Батько Усика, теж Олександр, і сам у молодості займався боксом. Він був військовим і пройшов Афган, після чого працював в охороні на будівництві. 1984-го в Криму він познайомився з Надією, яка на той час мала доньку від першого шлюбу. Через 3 роки народився Олександр Усик-молодший.

Батько Олександра пішов із життя у 2012 році.