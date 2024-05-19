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Головна Спорт "Батьку, ти чуєш мене?": Усик не стримав сліз після перемоги над Ф'юрі

"Батьку, ти чуєш мене?": Усик не стримав сліз після перемоги над Ф'юрі

19 травня, 2024 неділя
11:38
Спорт Олександр Усик
Зміст

Новий абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик після перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі сказав перші слова, звернувшись до покійного батька

Про це повідомляє Тribuna.

"Батьку, ти чуєш мене? Ми це зробили!" – виголосив Усик, дивлячись вгору.

На пресконференції після перемоги Усик пояснив свої слова про батька на рингу зі сльозами на очах, повідомляє журналіст Майкл Бенсон.

"Я сумую за батьком. Я казав батьку, ти живеш там, я живу тут, будь ласка, не приходь до мене, я люблю тебе. Для мене важко, коли батько приходить до мене, бо я згадую все своє життя. Він тут, може десь біля вас", – сказав Олександр Усик.

Еспресо провів текстовий онлайн бою

Довідково. Батько Усика, теж Олександр, і сам у молодості займався боксом. Він був військовим і пройшов Афган, після чого працював в охороні на будівництві. 1984-го в Криму він познайомився з Надією, яка на той час мала доньку від першого шлюбу. Через 3 роки народився Олександр Усик-молодший.

Батько Олександра пішов із життя у 2012 році.

  • Нагадаємо, що у ніч проти неділі, 19 травня, український боксер Олександр Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі в бою за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
Теги:
Україна
Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
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2024, неділя
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