"Батьку, ти чуєш мене?": Усик не стримав сліз після перемоги над Ф'юрі
Новий абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик після перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі сказав перші слова, звернувшись до покійного батька
Про це повідомляє Тribuna.
"Батьку, ти чуєш мене? Ми це зробили!" – виголосив Усик, дивлячись вгору.
На пресконференції після перемоги Усик пояснив свої слова про батька на рингу зі сльозами на очах, повідомляє журналіст Майкл Бенсон.
"Я сумую за батьком. Я казав батьку, ти живеш там, я живу тут, будь ласка, не приходь до мене, я люблю тебе. Для мене важко, коли батько приходить до мене, бо я згадую все своє життя. Він тут, може десь біля вас", – сказав Олександр Усик.
Еспресо провів текстовий онлайн бою.
Довідково. Батько Усика, теж Олександр, і сам у молодості займався боксом. Він був військовим і пройшов Афган, після чого працював в охороні на будівництві. 1984-го в Криму він познайомився з Надією, яка на той час мала доньку від першого шлюбу. Через 3 роки народився Олександр Усик-молодший.
Батько Олександра пішов із життя у 2012 році.
- Нагадаємо, що у ніч проти неділі, 19 травня, український боксер Олександр Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі в бою за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.37 Купівля 39.37Продаж 39.91
- EUR Купівля 42.65Продаж 43.36
- Актуальне
- Важливе