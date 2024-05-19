Голова Євроради порадив Грузії правильно скористатися ветуванням президенткою закону про "іноагентів"

Про це він написав у соцмережі X (Twitter).

За словами Мішеля, вето президентки Зурабішвілі пропонує момент для подальших роздумів.

Він наголосив, що у нинішньому вигляді закон не відповідає цінностям і шляху ЄС.

"Я закликаю всіх політиків і лідерів Грузії правильно скористатися цим вікном можливостей і забезпечити, щоб Грузія залишалася на європейському курсі, який підтримує населення", - написав очільник Євроради у соцмережі.