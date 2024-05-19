Голова Євроради порадив Грузії правильно скористатися ветуванням президенткою закону про "іноагентів"
Голова Європейської ради Шарль Мішель порадив владі Грузії правильно використати вето президентки країни Саломе Зурабішвілі на скандальний закон про "іноагентів"
Про це він написав у соцмережі X (Twitter).
За словами Мішеля, вето президентки Зурабішвілі пропонує момент для подальших роздумів.
Він наголосив, що у нинішньому вигляді закон не відповідає цінностям і шляху ЄС.
"Я закликаю всіх політиків і лідерів Грузії правильно скористатися цим вікном можливостей і забезпечити, щоб Грузія залишалася на європейському курсі, який підтримує населення", - написав очільник Євроради у соцмережі.
- Нагадаємо, 18 травня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі наклала вето на прийнятий парламентом законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу".
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