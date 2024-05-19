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Окупанти на Краматорському напрямку намагаються прорвати українську оборону, на Сіверському - шукають слабкі місця ЗСУ

19 травня, 2024 неділя
11:28
Війна з Росією ЗСУ
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Протягом минулої доби на фронті російсько-української війни відбулося загалом 110 бойових зіткнень. Ситуація залишається контрольованою Силами оборони України попри те, що окупанти намагаються прорвати оборону на декількох напрямках

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 10:30 19 травня.

Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля на обороні зайнятих рубежів, недопущенні просування російських окупантів вглиб нашої держави та відбиття їх збройного нападу на Україну.

На Харківському напрямку противник активних дій не проводив. Сили оборони докладають максимум зусиль для посилення позицій, поповнення резервів, ведення розвідки та тримають дії ворога під вогневим контролем. Зокрема, за поточну добу втрати противника склали чотири окупанти та 14 одиниць військової техніки. Знищено танк, артилерійську систему та три автомобілі, пошкоджено два танки, п’ять артилерійських систем та два автомобілі.

На Куп’янському напрямку підрозділи наших військ відбивають атаку противника в напрямку населеного пункту Берестове. Ситуація контрольована. Наші захисники здійснюють заходи з посилення позицій переднього краю оборони, за можливості переймають ініціативу для покращення тактичного положення.

На Сіверському напрямку противник активізував спроби пошуку слабких місць в нашому бойовому порядку. З початку доби відбулося 15 атак на позиції Сил оборони, 11 з яких тривають. Ворог намагається прорватися в напрямку населених пунктів Білогорівка Луганської області та Роздолівка Донецької області, успіху не має. Тут нашими військами вже знищено два танки та два МТЛБ, також одна БМД противника пошкоджена.

На Краматорському напрямку протягом поточної доби ворог сім разів намагався прорвати оборону наших військ. Нашими захисниками три атаки відбито. Тривають бої в районах населених пунктів Кліщіївка, Калинівка, Новий та Андріївка. Втрат позицій не допущено. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку з початку доби ворог 10 разів атакував позиції наших військ. Силами оборони дві атаки відбито. Тривають бойові дії в районах Євгенівки, Сєверного, Новоселівки Першої та Уманського. Ситуація контрольована. За поточну добу на даному напрямку ворог втратив 68 окупантів та сім одиниць військової техніки, зокрема знищено бойову броньовану машину та три автомобілі.

На Курахівському напрямку підрозділи наших військ відбили одну атаку противника на напрямку Славне-Парасковіївка. Ворог успіху не мав.

На Времівському напрямку противник здійснив дві безуспішні спроби витіснити підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Урожайне та Старомайорське Донецької області. Ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну атаку противника в напрямку Кринок. В ході боїв, ворог успіху не мав, втрат позицій не допущено.

Втрати окупантів і обстріли України

За добу ворог завдав три ракетні удари із використанням чотирьох ракет, 59 авіаційних ударів, застосувавши 95 КАБів, та залучив 58 ударних БПЛА типів Shahed і "Ланцет". Окупанти здійснили 4164 обстріли позицій наших військ та населених пунктів з артилерійських систем, із них 73 - з реактивних систем залпового вогню.

Вже з початку поточної доби відбулося 39 бойових зіткнень. Російські окупанти здійснили 541 обстріл позицій наших військ. Також застосували 37 ударних дронів-камікадзе.

Водночас за добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 21 район зосередження особового складу, одну станцію РЛС та два зенітних ракетних комплекси ворога.

  • Крім того, Військово-Морські сили України повідомили про знищення російського морського тральщика "Ковровець".
Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
Військові новини
втрати окупантів
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