"У першу чергу": міністр оборони Британії закликав Німеччину надати Україні Taurus і дозволити бити ними по Криму
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс вважає, що в першу чергу партнери, включаючи Німеччину, мають надати Україні зброю великої дальності й дозволити використовувати її в Криму
Про це він сказав в інтерв'ю Sky News.
Він підкреслив, що Британія була першою країною, яка дозволила Україні використовувати надану зброю для ударів по Криму, а інші союзники наслідували її приклад.
За словами міністра оборони Британії, таке рішення зумовлене тим, що Крим - це українська територія, окупована росіянами, тому він закликав партнерів надати Україні зброю великої дальності, зокрема й Німеччину з її ракетами Taurus.
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"Те, що я хотів би бачити, це всі наші партнери, включаючи Німеччину, які дійсно мають можливості надавати таку зброю великої дальності, але не дозволяють її використовувати в Криму, який є частиною України. Я думаю, що це те, що має статися в першу чергу.", - сказав Шаппс.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц розсміявся, розповідаючи, чому він проти постачання ракет Taurus Україні. Це викликало суспільне обурення.
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