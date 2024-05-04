"Це абсолютно ганебно": Шольц розсміявся, коментуючи позицію щодо постачання Україні Taurus

Про це повідомляє N-TV.

На минулих вихідних у Люнебурзі Шольц хотів пояснити, чому він проти постачання ракет Taurus, які терміново потрібні Україні.

"Звичайно, я довіряю своїм друзям. Але я б не віддавав усім всю зброю", — сказав канцлер і почав сміятися.

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"Це абсолютно ганебно, що канцлер хихикає і сміється щодо України. Хихикаючий канцлер ображає людей, які боролися за своє виживання в Україні, а також за нашу свободу", — критикує генсек Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Карстен Ліннеманн в газеті Bild.

Він підкреслив, що потрібно поставити запитання: "Наскільки серйозно канцлер насправді сприймає власні слова на підтримку України?"