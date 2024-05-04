"Це абсолютно ганебно": Шольц розсміявся, коментуючи позицію щодо постачання Україні Taurus
Канцлер Німеччини Олаф Шольц розсміявся, розповідаючи, чому він проти постачання ракет Taurus Україні. Це викликало суспільне обурення
Про це повідомляє N-TV.
На минулих вихідних у Люнебурзі Шольц хотів пояснити, чому він проти постачання ракет Taurus, які терміново потрібні Україні.
"Звичайно, я довіряю своїм друзям. Але я б не віддавав усім всю зброю", — сказав канцлер і почав сміятися.
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"Це абсолютно ганебно, що канцлер хихикає і сміється щодо України. Хихикаючий канцлер ображає людей, які боролися за своє виживання в Україні, а також за нашу свободу", — критикує генсек Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Карстен Ліннеманн в газеті Bild.
Він підкреслив, що потрібно поставити запитання: "Наскільки серйозно канцлер насправді сприймає власні слова на підтримку України?"
- Сполучені Штати сподіваються, що рішення союзників передати Україні далекобійні ракети, зокрема ATACMS, підштовхнуть Німеччину до аналогічного кроку стосовно Taurus.
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