Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Де в Україні 20 травня пройдуть дощі з грозами: прогноз погоди від Наталки Діденко

Де в Україні 20 травня пройдуть дощі з грозами: прогноз погоди від Наталки Діденко

19 травня, 2024 неділя
13:46
Суспільство гроза
Зміст

У понеділок, 20 травня, в деяких регіонах України очікуються короткочасні дощі, можливо, із грозами

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Вона заначила, що більше хмар 20 травня очікується у західних областях.

"Короткочасні дощі, можливо з грозами, пройдуть на заході, півночі та в центрі України", - написала вона.

У південній частині та на сході - без істотних опадів, переважатиме сонячна погода.

Найближчої ночі найпрохолодніше буде також у західних областях, а ще на Луганщині та на узбережжях морів. Очікується +7…+11 °С. Загалом по країні вночі температура буде близько +10…+12 °С.

А от протягом дня понеділка в Україні очікується +20…+25 °С.

Наталка Діденко зазначила, що за такої температури немає необхідності користуватися обігрівачами чи кондиціонерами та закликала відповідально споживати електроенергію.

Фото: t.me/PohodaNatalka

  • 1 травня повідомлялось, що у Києві квітень став одним з найтепліших за останні 144 роки.
Теги:
Україна
Західна Україна
Луганщина
Прогноз погоди
Погода з Наталкою Діденко
погода в Україні
Читайте також:
Денис Василюк
18 травня, 2024 субота
В бою загинув молодий підполковник авіації Денис Василюк
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
17 травня, 2024 п'ятниця
"Немає сенсу": президент Бразилії Лула да Сілва не поїде на Саміт миру по Україні
Борис Філатов
16 травня, 2024 четвер
"Зупиниться транспорт і нікому буде працювати на водоканалах та в теплоенерго": Філатов прокоментував мобілізацію в Дніпрі
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.37
    Купівля 39.37
    Продаж 39.91
  • EUR
    Купівля 42.65
    Продаж 43.36
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
19 травня
15:07
Грант Шаппс
"У першу чергу": міністр оборони Британії закликав Німеччину надати Україні Taurus і дозволити бити ними по Криму
14:56
Росіяни переганяють свою військову техніку та особовий склад з місця на місце у тимчасово окупованому Маріуполі
Росіяни постійно переганяють військову техніку в Маріуполі, аби уникнути ударів ЗСУ, - "Атеш"
14:50
Роберт Фіцо
Замах на Фіцо: у Словаччині розповіли про стан пораненого прем'єра
14:42
Оновлено
РСЗВ RM-70 4D
Окупанти з РСЗВ обстріляли Куп'янщину: п'ятеро людей загинули, 9 поранені
14:34
школа, окупанти, ТОТ
У школах на ТОТ загарбники ввели предмет "моральні основи сімейного життя": розповідають про "цінності російської родини"
14:23
Тайсон Фʼюрі та Олександр Усик
"Усик переміг лише завдяки тому, що в Україні йде війна": росіяни ширять фейки про тріумф українського боксера
14:03
Оновлено
Українські дрони вночі атакували військовий аеродром, НПЗ та нафтобазу у різних місцях Росії
14:01
OPINION
Дмитро Золотухін
Чому перемога Усика є справді історичною
13:45
Ходорковський
"За такого співвідношення постачань і сил": Ходорковський звинуватив Захід у зраді України, яка може втратити Харків, Одесу і зрештою перейти до партизанщини
13:16
Оновлено
обстріл Харківщини
Росія вдарила ракетами по базі відпочинку на околиці Харкова: 5 загиблих, 16 поранених
13:07
РФ атакувала авіабомбами Берислав на Херсонщині
Російський БПЛА атакував Берислав на Херсонщині: постраждали 5 людей
12:27
На супутникових знімках порту Новоросійська після атаки БПЛА
На супутникових знімках порту Новоросійська після атаки БПЛА видно сліди пожежі
12:09
OPINION
Костянтин Корсун
Чи варто довіряти додатку "Резерв+"?
11:38
Олександр Усик
"Батьку, ти чуєш мене?": Усик не стримав сліз після перемоги над Ф'юрі
11:28
ЗСУ
Окупанти на Краматорському напрямку намагаються прорвати українську оборону, на Сіверському - шукають слабкі місця ЗСУ
11:11
ВМС знищили російський морський тральщик "Ковровець"
ВМС знищили російський морський тральщик "Ковровець"
10:52
Шарль Мішель
Голова Євроради порадив Грузії правильно скористатися ветуванням президенткою закону про "іноагентів"
10:51
Олександр Усик
Усик після бою з Ф'юрі потрапив до лікарні через підозру на перелом щелепи
10:37
Ексклюзив
вшанування жертв політичних репресій
Терористична радянська машина: історик Кметь про політичні репресії у XX столітті
10:20
У Херсоні комунальники відновили комунікації у пошкоджених російськими авіабомбами житлових будинках
10:14
шахед
Росіяни вночі атакували Одещину: через падіння уламків БПЛА є руйнування
10:02
OPINION
Володимир Ар'єв
Власний український ВПК — це пріоритет номер 1, 2 і 3
09:57
Ексклюзив
Маріуполь
Корупція, беззаконня та тиск на населення: журналіст Осиченко про ситуацію у Маріуполі
09:43
Росіяни не вивозять свою знищену техніку з Криму: у чому причина
09:40
Вулкан Маунт Марапі в Індонезії
В Індонезії сталося виверження вулкана Ібу: із семи прилеглих сіл евакуювали мешканців
09:35
Ексклюзив
Український військовий
На кожного українського воїна йде десять, - російського м’яса: командир екіпажу БПЛА 4-ї БрОП "Рубіж" про нестачу в армії та мобілізацію
08:55
Румунія, прапор Румунії
Румунія розшукує екіпаж затонулого судна у Чорному морі
08:31
Атака шахедів, ЗСУ
Повітряні сили за ніч знищили усі "шахеди", які РФ спрямувала для атаки на Україну
08:22
окупанти Маріуполь
На ТОТ Луганщини окупанти позбавили місцевих компенсацій за зруйноване або пошкоджене житло
08:22
Денис Берінчик
Боксер Берінчик здолав мексиканця Наваррете і став чемпіоном світу у легкій вазі за версією WBO
08:20
Ексклюзив
Джо Байден
США будуть намагтися переконувати країни Глобального Півдня, щоб вони підтримали мирний план України, - професор Айзенберг
08:07
OPINION
Юрій Бутусов
Деякі бригади купують власним коштом навіть патрони
07:53
Дональд Трамп
Вибори у США: Трамп вимагає у Байдена пройти перевірку на наркотики перед дебатами
07:13
Інфографіка
втрати окупантів
Крилата ракета, 48 артсистем і 1210 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні
02:38
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)
Усик переміг Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу
02:14
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)
Усик - Ф'юрі: онлайн-трансляція бою за титул абсолютного чемпіона світу
2024, субота
18 травня
23:39
Молдова
Військові США прибули на навчання у Молдову
23:11
ЗСУ
Сили оборони проводять заходи щодо стабілізації ситуації та перегрупування на окремих ділянках Харківському напрямку, - Генштаб
21:47
Олександр Усик
Усик - Фʼюрі: букмекери дали фінальний прогноз на супербій
21:43
Ексклюзив
Військові навчання ЗСУ
США побоюються того, що будуть втягнуті у російсько-українську війну, - професор Айзенберг
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV