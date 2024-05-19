Де в Україні 20 травня пройдуть дощі з грозами: прогноз погоди від Наталки Діденко
У понеділок, 20 травня, в деяких регіонах України очікуються короткочасні дощі, можливо, із грозами
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Вона заначила, що більше хмар 20 травня очікується у західних областях.
"Короткочасні дощі, можливо з грозами, пройдуть на заході, півночі та в центрі України", - написала вона.
У південній частині та на сході - без істотних опадів, переважатиме сонячна погода.
Найближчої ночі найпрохолодніше буде також у західних областях, а ще на Луганщині та на узбережжях морів. Очікується +7…+11 °С. Загалом по країні вночі температура буде близько +10…+12 °С.
А от протягом дня понеділка в Україні очікується +20…+25 °С.
Наталка Діденко зазначила, що за такої температури немає необхідності користуватися обігрівачами чи кондиціонерами та закликала відповідально споживати електроенергію.
Фото: t.me/PohodaNatalka
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