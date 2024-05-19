Де в Україні 20 травня пройдуть дощі з грозами: прогноз погоди від Наталки Діденко

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Вона заначила, що більше хмар 20 травня очікується у західних областях.

"Короткочасні дощі, можливо з грозами, пройдуть на заході, півночі та в центрі України", - написала вона.

У південній частині та на сході - без істотних опадів, переважатиме сонячна погода.

Найближчої ночі найпрохолодніше буде також у західних областях, а ще на Луганщині та на узбережжях морів. Очікується +7…+11 °С. Загалом по країні вночі температура буде близько +10…+12 °С.

А от протягом дня понеділка в Україні очікується +20…+25 °С.

Наталка Діденко зазначила, що за такої температури немає необхідності користуватися обігрівачами чи кондиціонерами та закликала відповідально споживати електроенергію.

Фото: t.me/PohodaNatalka