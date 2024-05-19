Російський БПЛА атакував Берислав на Херсонщині: постраждали 5 людей
У Бериславі внаслідок скиду вибухівки з дрона постраждала родина з трьох осіб і ще двоє жителів
Про це повідомляє Херсонська ОДА.
Зазначається, що до лікарні з пораненнями звернулись родина з трьох жителів: 21-річний чоловік та жінки, 42 та 71 років.
"Лікарі оцінюють їх стан як середньої тяжкості. Нині потерпілих дообстежують та надають необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.
Пізніше в ОДА повідомили, що ще двоє жителів Берислава потрапили під удар ворожого дрона - двоє чоловіків, 59 та 70 років.
До лікарні вони звернулись самостійно. В обох діагностували мінно-вибухові травми та контузії. Один з потерпілих отримав поранення спини. Наразі лікарі надають постраждалим необхідну допомогу.
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