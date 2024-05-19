На ТОТ Луганщини окупанти позбавили місцевих компенсацій за зруйноване або пошкоджене житло
Окупаційний уряд "ЛНР" вирішив позбавити сподіватися на компенсацію власників зруйнованого житла, якщо воно вже було відремонтовано будь-яким способом до 2023 року
Про це повідомляє голова Луганської ОДА Артем Лисогор.
Він пояснює, що навіть у разі повторного пошкодження житла очікувати від окупаційної влади нічого.
За його словами, місцеві мешканці також не матимуть права на отримання грошей чи будматеріалів ті, відновлює будинок чи квартиру за власний кошт або за допомоги гуманітарних місій.
Лисогор розповів, що у начальних закладах окупованої Луганщини продовжується низка пропагандистських заходів. Одним із таких охопили школи Новопсковщини, де організували бесіди під час класних годин щодо правил поведінки при захопленні та утриманні заручників.
"Готують, про всяк випадок, завчасно", - коментує очільник ОДА.
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