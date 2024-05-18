На окупованих територіях вчителі не мають броні від мобілізації, - Центр нацспротиву

Про це пише Центр національного спротиву.

Колаборанти створили цілу базу даних тих, хто повертається в тимчасово окуповані міста, а також список "небажаних осіб". Туди потрапляють чоловіки, родичі котрих виїхали на підконтрольну українській владі території.

"Також кремлівські поліцаї та фсбешники взялися активно моніторити соцмережі місцевих мешканців. Якщо простежують бодай найменший натяк на проукраїнську позицію, таку людину автоматично вносять до категорії неблагонадійних. Після цього вручають повістку. Першими під каток мобілізації потрапили вчителі", - йдеться у повідомленні.

ЦНС закликав українців будь-якими методами ухилятися від служби в російських окупаційних військах.

"Ми також попереджаємо, що кожен колаборант, кожен окупант, відповідальний за примусову мобілізацію українців, відповідатиме за свої вчинки", - наголосили у Центрі.