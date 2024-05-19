В Індонезії сталося виверження вулкана Ібу: із семи прилеглих сіл евакуювали мешканців

Про це пише Reuters.

Як повідомили в агентстві вулканології, увечері суботи вулкан Ібу викинув хмару попелу на висоту 4 км.

Місцева влада рекомендувала залишити зону в радіусі 7 кілометрів навколо вулкана. У цей район для евакуації жителів навколишніх сіл була спрямована спільна команда поліцейських, військових і рятувальників.

Зазначається, що агентство вулканології у четвер підняло рівень небезпеки до найвищого після кількох вивержень Ібу від початку місяця.