В Індонезії сталося виверження вулкана Ібу: із семи прилеглих сіл евакуювали мешканців
У суботу, 18 травня, на індонезійському острові Хальмахера сталося виверження вулкана Ібу. Унаслідок цього із семи прилеглих сіл довелося евакуювати людей
Про це пише Reuters.
Як повідомили в агентстві вулканології, увечері суботи вулкан Ібу викинув хмару попелу на висоту 4 км.
Місцева влада рекомендувала залишити зону в радіусі 7 кілометрів навколо вулкана. У цей район для евакуації жителів навколишніх сіл була спрямована спільна команда поліцейських, військових і рятувальників.
Зазначається, що агентство вулканології у четвер підняло рівень небезпеки до найвищого після кількох вивержень Ібу від початку місяця.
- Унаслідок виверження вулкана влада Індонезії оголосила про переселення всього населення одного з островів у провінції Північний Сулавесі.
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