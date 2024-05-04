Острів-привид: унаслідок виверження вулкана з індонезійського острова Руанг назавжди переселять близько 10 тис. людей
Унаслідок виверження вулкана влада Індонезії оголосила про переселення всього населення одного з островів у провінції Північний Сулавесі
Про це повідомляє Bloomberg.
За словами міністра з громадських робіт і житлового будівництва Басукі Хадімульджоно, населення острова Руанг, яке становить близько 10 тисяч людей, переселяють на острів Болаанг Монгондоу, що на острові Північний Сулавесі. Рішення було прийнято після зустрічі кабінету міністрів з президентом Індонезії Джоко Відодо.
Міністр координації людського розвитку Мухаджир Еффенді заявив, що в районі Болаанг Монгондоу для переселенців будуть побудовані прості постійні будинки.
Після евакуації уряд має намір оголосити острів Руанг заповідником.
Довідково: Індонезія розташована на "Вогняному кільці" - низці сейсмічних розломів навколо Тихого океану - і має понад 100 діючих вулканів, розкиданих на тисячах островів, включаючи популярні туристичні напрямки.
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У вівторок на світанку, 30 квітня, в Індонезії відбулося виверження вулкана Руанг, який викинув у нічне небо вибухові потоки розпеченої лави, що змусило владу підвищити рівень тривоги та закрити аеропорт, розташований неподалік.
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