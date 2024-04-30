В Індонезії відбувається виверження вулкана Руанг, влада оголосила найвищий рівень тривоги

Про це повідомляє Reuters.

У зв'язку з виверженням Центр вулканології та зменшення геологічної небезпеки країни (PVMBG) підвищив рівень тривоги до найвищого, закликавши жителів не наближатися до вулкану.

На фото та відео, поширених у соцмережах, видно, як над кратером Руангу спалахують блискавки, а вогненно-червоні хмари лави та каміння здіймаються в повітря і випадають дощем по всьому острову.

Індонезійське агентство зі зменшення наслідків стихійних лих повідомило, що стовп виверження сягнув 2 км заввишки, і закликало мешканців у радіусі 6 км негайно евакуюватися, попереджаючи про можливі подальші "вибухові виверження".

За словами представників агентства, виверження співпало зі сплеском сейсмічної активності навколо вулкану, особливо в кількості глибоких вулканічних землетрусів.

Влада закрила аеропорт Манадо імені Сема Ратулангі, посилаючись на можливе поширення вулканічного попелу. У міністерстві транспорту заявили, що аеропорт залишиться закритим до середи.

Translated with DeepL.com (free version)