В Індонезії вулкан Ібу викинув попіл на висоту 4,8 кілометра: людей закликали носити захисні засоби
28 квітня о 12:37 за місцевим часом в Індонезії вивергся вулкан Ібу, викинувши стовпи попелу на висоту приблизно 4825 метрів над рівнем моря. Людям роздають захисні маски та закликають носити інші захисні засоби
Про це повідомляє ANTARA.
Вулкан викинув стовпи попелу на висоту приблизно 3500 метрів від вершини та 4825 метрів над рівнем моря.
Офіцер спостережного пункту зазначив, що стовпи попелу були темно-сірими і йшли на захід. Виверження тривало понад три хвилини.
Регіональне агентство з пом’якшення наслідків стихійних лих (BPBD) у провінції Північне Малуку, роздає маски для обличчя жителям 16 сіл, які постраждали від виверження вулкана Ібу вранці неділі. Агентство також направило персонал для перевірки стану людей в регіоні.
Там пояснили, що роздача масок спрямована на те, щоб допомогти жителям захиститися від вулканічного попелу.
"Оскільки дощ із вулканічного попелу може завдати шкоди здоров’ю жителів, ми закликаємо людей, які проживають у підрайоні Ібу та прилеглих районах, носити маски, виходячи на вулицю", — зазначили в BPBD.
Місцевих жителів і туристів закликали не знаходитись в радіусі 2 км від вулкана.
У разі дощу з вулканічного попелу BPBD кажуть людям носити спорядження для захисту носа, рота та очей під час активного відпочинку.
- Вночі на 17 квітня на острові Тагуланданг в індонезійській провінції Північний Сулавесі почалося виверження стратовулкана Руанг.
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