В Індонезії почалося виверження вулкана: евакуйовано декілька сіл
Вночі на 17 квітня на острові Тагуланданг в індонезійській провінції Північний Сулавесі почалося виверження стратовулкана Руанг
Про це повідомляє The New York Times.
Він викинув у повітря стовп попелу заввишки тисячу футів (300 метрів).
Через виверження понад 800 жителів прилеглих сіл були змушені екстрено евакуюватися. Останнє велике виверження Руанга було зафіксовано у 2002 році.
- У середині січня на індонезійському острові Флорес Тимур евакуювали близько 6500 людей через потужне виверження вулкана Левотобі Лакі-лакі, який за добу вивергався 40 разів.
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